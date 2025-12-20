كشفت دراسة فرنسية موسعة أن الأنظمة الغذائية النباتية لا تكون دائما صحية، خصوصا عندما تعتمد على أطعمة مصنعة بشكل مفرط، إذ يرتبط هذا النمط الغذائي بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة، التي تابعت أكثر من 63,800 شخص بالغ في منتصف العمر على مدى تسع سنوات، إلى أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا نباتيا يعتمد على أطعمة طازجة وغير مصنعة، انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى 44%. في المقابل، فإن الاعتماد على أطعمة نباتية فائقة المعالجة – مثل المعكرونة الجاهزة، الخبز التجاري، الحساء المعلب، والسلطات ذات الصلصات الثقيلة – ارتبط بزيادة خطر أمراض القلب التاجية بنسبة 46%، وارتفاع خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام بنسبة 38%.

وتوضح الباحثة الرئيسية، كليمنتين بريو، من جامعة السوربون، أن هذه النتائج تؤكد أن تقليل استهلاك المنتجات الحيوانية وحده لا يكفي، بل يجب أيضا الانتباه إلى نوعية الأطعمة النباتية ومدى معالجتها، لأن الأغذية فائقة التصنيع غالبا ما تحتوي على مواد حافظة، وسكريات، ودهون مضافة، ما يفقد النظام النباتي فوائده الصحية المتوقعة.

واعتمد الباحثون على بيانات من دراسة NutriNet–Santé، التي جمعت معلومات غذائية مفصلة من المشاركين، كما صنّفوا الأطعمة بناء على درجة معالجتها باستخدام نظام NOVA، الذي يميز بين الأطعمة الطبيعية والمصنعة وفائقة المعالجة.

وتشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين تناولوا كميات معتدلة من المنتجات الحيوانية، مع تجنب الأطعمة فائقة التصنيع، لم يكونوا أكثر عرضة لأمراض القلب، مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظاما نباتيا صحيا قائما على مكونات كاملة وغير مصنعة.

ويؤكد الخبراء أن التركيز على الأطعمة النباتية الطازجة والغنية بالألياف، والابتعاد عن البدائل المصنعة والجاهزة، يمثل خطوة أساسية نحو الوقاية من أمراض القلب، خصوصا عند دمج هذا السلوك مع نمط حياة صحي يشمل الحركة والنوم الجيد والابتعاد عن التدخين.

وقد نُشرت الدراسة في مجلة «لانسيت»، وتعد من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن الجودة والمصدر الطبيعي للطعام أهم من التصنيف النباتي أو الحيواني وحده، في بناء نظام غذائي داعم لصحة القلب على المدى الطويل.