ظهر نيك راينر، ابن المخرج والممثل الهوليوودي الشهير روب راينر وزوجته المنتجة والمصورة ميشيل راينر، لأول مرة أمام المحكمة، أمس (الأربعاء)، في مواجهة تهمتَي قتل عمد بسبب طعن والديه حتى الموت في منزلهما الفاخر بمنطقة برينتوود في لوس أنجلوس نهاية الأسبوع الماضي.

وتم تأجيل جلسة الاستماع إلى 7 يناير القادم، ولم يدلِ نيك راينر (32 عاماً) بأي إفادة أو دفاع عن نفسه، وظهر بلحية كثة مرتدياً سترة واقية زرقاء، بعد ثلاثة أيام فقط من اعتقاله ويوم واحد من توجيه التهم إليه، في واحدة من أكثر جرائم القتل الصادمة المتعلقة بمشاهير هوليوود في تاريخ المدينة.

نيك راينر متهم بقتل والديه

ويُتهم نيك راينر بطعن والديه طعناً قاتلاً في ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد، ثم الفرار من موقع الجريمة.

وتم اكتشاف جثتَي الزوجين بعد ظهر ذلك اليوم، وكان روب راينر (78 عاماً) أيقونة سينمائية، وميشيل راينر (70 عاماً) مصورة ومنتجة بارزة.

واعتُقل نيك في حديقة عامة بوسط لوس أنجلوس قرب جامعة جنوب كاليفورنيا مساء الأحد، دون مقاومة، وهو محتجز حالياً دون كفالة.

وإذا أُدين بالتهم الموجهة إليه، قد يواجه نيك عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، أو حتى عقوبة الإعدام.

في سياق متصل، أعلن المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، ناثان هوكمان، أن مكتبه لم يقرر بعد ما إذا كان سيطالب بعقوبة الإعدام، ومع أن كاليفورنيا تفرض تعليقاً على تنفيذ أحكام الإعدام منذ 2019 بأمر تنفيذي من الحاكم غافين نيوسوم، إلا أن العقوبة لا تزال مدرجة في القانون.

أداة الجريمة

وأكدت السلطات استخدام سكين في الجريمة، لكنها لم تكشف تفاصيل إضافية عن الظروف أو الدافع المحتمل، ولم تذكر ما إذا كان تعاطي المخدرات عاملاً.

خلاف عائلي

ومع ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن نيك تشاجر بحدة مع والديه مساء السبت خلال حفل عطلة استضافه الكوميدي كونان أوبراين.

نيك راينر تحدث علناً سابقاً عن معاناته الطويلة مع إدمان المخدرات منذ سن الـ15، وفترات التشرد التي مر بها عندما رفض العلاج.

هذه التجارب ألهمت الفيلم «Being Charlie» الذي شارك في كتابته مع والده روب راينر.

من هو روب راينر؟

يُذكر أن روب راينر اشتهر بدوره في مسلسل «All in the Family»، ثم أخرج أفلاماً أيقونية مثل «This Is Spinal Tap»، «The Princess Bride»، «When Harry Met Sally...»، «Stand by Me»، «A Few Good Men»، و«Misery». أما زوجته ميشيل، فقد التقطت صورة دونالد ترمب الشهيرة لغلاف كتابه «The Art of the Deal»، وتزوجا عام 1989.

كان روب راينر ناشطاً سياسياً بارزاً وداعماً للحزب الديمقراطي، وهو ابن الكوميدي الراحل كارل راينر.

وأثارت الجريمة صدمة واسعة في هوليوود والدوائر السياسية، مع تعازٍ من شخصيات بارزة.