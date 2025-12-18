كرم رئيس مركز البرزة منصور بن ماجد بن شويل أعضاء المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، وذلك نظير تنظيمهم ورشة عمل توعوية بمركز البرزة صباح اليوم حول أعراض الإصابة بآفة سوسة النخيل الحمراء والإجراءات الوقائية للحد منها.

وتأتي الورشة ضمن جهود مركز وقاء في رفع مستوى الوعي لدى المزارعين والمهتمين بأهمية الاكتشاف المبكر واتباع الأساليب العلمية في الوقاية والمكافحة حفاظا على النخيل وتعزيزا لاستدامة الإنتاج الزراعي.

وأكد ابن شويل أهمية هذه الورش الميدانية، مشيدا بدور مركز وقاء في حماية الثروة النباتية ودعم الأمن الغذائي.