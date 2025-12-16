لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم بعد تحطم طائرة صغيرة في وسط المكسيك.

وأوضح منسق الحماية المدنية في ولاية المكسيك دريان هيرنانديز، أن الطائرة تحطمت أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًا؛ مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، مشيرًا إلى أن الحادث وقع في سان ماتيو أتينكو، وهي منطقة صناعية تبعد خمسة كيلومترات عن مطار تولوكا، وعلى بعد نحو خمسين كيلومترًا غرب مدينة مكسيكو.

وبين منسق الحماية المدنية أن الطائرة حاولت الهبوط في ملعب كرة قدم، لكنها اصطدمت بسقف معدني لمبنى تجاري مجاور؛ مما أدى إلى اندلاع حريق كبير، فيما لا تزال التحقيقات جارية في الحادث.