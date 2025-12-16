توقفت حركة القطارات بشكل كامل على خط مطروح – محرم بك، إثر تصادم قطار ركاب مع سيارة نقل أثناء عبورها بين محطتي الضبعة وجلال. وأدت الحادثة إلى خروج إحدى عربات القطار عن مسارها، ما تسبب في شلل مؤقت بحركة القطارات على الخط، وسط استنفار فرق الطوارئ والسكك الحديدية للتعامل مع الواقعة ورفع آثار الحادثة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب التصادم، فيما يجري العمل على إعادة حركة القطارات في أقرب وقت ممكن، بعد التأكد من سلامة الخط والمسافرين.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانًا بشأن وقوع حادثة اصطدام قطار ركاب بإحدى سيارات النقل، ما نتج عنه توقف حركة القطارات بشكل كامل على خط مطروح - محرم بك.

وجاء بيان هيئة السكة الحديد كالآتي: في إطار متابعة إجراءات التشغيل على الشبكة وفي تمام الساعة 17:55، ورد بلاغ من سائق القطار رقم 299/3971 إكسبريس مرسى مطروح – محرم بك، يفيد بوقوع حادثة خلال سير لقطار عند الكيلو 175/00 ما بين منطقتي جلال والضبعة، نتيجة الاصطدام بسيارة نقل رقم 2861 ب د هـ، محملة بأعمدة كهرباء، تعبر شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور.

وأضاف: وأسفر الاصطدام عن دفع العربة المخالفة خارج نطاق السكة، فيما تسبب في سقوط البوجي الأمامي للعربة رقم 115445/1 خلف السفري، دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو طاقم القطار ودون تسجيل تلفيات مؤثرة، وقد تم دفع الأطقم الفنية المتخصصة للتعامل مع الواقعة واستعادة حركة المسير على الخط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتم البيان: تهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع المواطنين وقائدي المركبات الالتزام التام بقواعد السلامة وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المركبات، حرصًا على الأرواح والممتلكات، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تشكل خطرًا بالغًا على سلامة وانتظام حركة التشغيل.