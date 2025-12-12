«تويتر» تعود مجدداً.. شركة أمريكية تطلب رسمياً إعادة العلامة التي تخلى عنها ماسك

تقدمت شركة أمريكية ناشئة تُدعى «عملية الطائر الأزرق» بطلب رسمي إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لاستعادة العلامة التجارية «تويتر» التي وصفتها بأنها «مهجورة» من قبل شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك.

ويأتي هذا الالتماس بعد أكثر من عامين من إعادة تسمية منصة تويتر إلى «إكس» في يوليو 2023، إذ قامت الشركة بإزالة كافة الرموز والإشارات المرتبطة بالعلامة القديمة، بما في ذلك شعار الطائر الأزرق الشهير ومصطلح «تويت».

وترتكز الشركة في طلبها على مبدأ قانوني أمريكي يُعرف بـ«التخلي عن العلامة التجارية»، إذ تُعتبر العلامة مهجورة إذا توقف صاحبها عن استخدامها لمدة ثلاث سنوات متتالية دون نية لاستئناف الاستخدام.

وتزعم «عملية الطائر الأزرق» أن شركة «إكس» أنهت استخدام العلامة «تويتر» و«تويت» بشكل كامل ومتعمد، مما يجعلها متاحة للاستعادة.

وتشير الشركة إلى أن «إكس» أزالت جميع الإشارات المرئية والرمزية للعلامة القديمة، وغيّرت اسم برنامج التحقق من الحقائق من «Birdwatch» إلى «Community Notes»، إضافة إلى إزالة الشعار والاسم من التطبيقات والمواقع.

كما استشهد الالتماس بتغريدة لإيلون ماسك في 23 يوليو 2023، قبل أيام من إعادة التسمية، إذ قال: «قريباً سنودع علامة تويتر التجارية، وبالتدريج جميع الطيور».

ولم تكتفِ الشركة بالخطوة القانونية، بل بدأت فعلياً في التحضير لإطلاق منصة جديدة تحت اسم «تويتر» فقد اشترت النطاق twitter.new، وفتحت باب الحجز المسبق لأسماء المستخدمين (الهويات الرقمية) للمهتمين، بهدف ضمان توفرها قبل أي منافسين محتملين.

وتُدار «عملية الطائر الأزرق» من ولاية فرجينيا بواسطة فريق من خبراء العلامات التجارية، أبرزهم ستيفن كوتس، الذي شغل سابقاً منصب المدير المساعد للعلامات التجارية وأسماء النطاقات في تويتر الأصلية بين عامي 2014 و2016.