أعلنت منصة واتساب تحديثاً جديداً، يمنح المستخدمين القدرة على مغادرة مجموعات الدردشة دون ظهور إشعار المغادرة لجميع الأعضاء، بحيث يتلقى مسؤولو المجموعة فقط تنبيهاً بخروج العضو، في خطوة تستجيب لشكاوى مستخدمين شعروا بالحرج أو الضغط الاجتماعي الناتج عن ظهور إشعارات المغادرة العلنية، خصوصاً في المجموعات الكبيرة المزدحمة بالرسائل اليومية.

وبحسب التحديث الجديد، فإن مغادرة المجموعة أصبحت أكثر هدوءاً وسلاسة، الأمر الذي يتيح للمستخدمين إدارة وقتهم الرقمي دون الإحراج أمام الآخرين. وتعد هذه الميزة مهمة على وجه الخصوص في المجموعات العائلية أو المدرسية أو المهنية التي تضم عشرات أو حتى مئات الأعضاء، حيث كان إشعار مغادرة أحدهم يثير الأسئلة أو التعليقات غير المرغوبة في بعض الأحيان. وتشير المنصة إلى أن ميزة «الخروج الصامت» تمنح المستخدم حرية أكبر في الحفاظ على خصوصيته، دون أن يتسبب ذلك في أي لفت للانتباه داخل المجموعة.

ويمكن تفعيل الخروج الصامت بسهولة عبر فتح المجموعة المراد مغادرتها، ثم الدخول إلى صفحة معلوماتها، والضغط على خيار Exit Group، ليظهر تنبيه يؤكد، أن مسؤولي المجموعة فقط سيتم إخطارهم، بينما لن يتلقى بقية الأعضاء أي رسالة مغادرة. كما توفر «واتساب» خيارات أخرى لتقليل الإزعاج دون مغادرة، مثل كتم الإشعارات أو أرشفة الدردشة، وهي خطوات تساعد المستخدمين على تنظيم تفاعلهم دون فقدان الوصول الكامل للمحتوى.