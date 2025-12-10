ابتكرت الطالبة غيداء بنت حسين الشهراني، من كلية التمريض بجامعة الحدود الشمالية، جهازاً مبتكراً يحمل اسم «حارس الدماغ - Brain Guard»، وهو قبعة طبية ذكية تعمل على مراقبة المؤشرات العصبية في الدماغ وتحليلها باستخدام أنظمة ذكاء اصطناعي، بما يسهم في الكشف المبكر عن أي تغيّرات وتنبيه المريض والكادر الصحي فورياً عبر تطبيق مخصص.

وقالت غيداء الشهراني، الفائزة بالمركز الأول في هاكاثون الابتكار والإبداع الذي نظمته الجامعة: «إن فكرة الابتكار جاءت من ملاحظاتها لحاجة المرضى أثناء زياراتها للمستشفيات، ولاحظت أن كثيراً من الحالات الصحية تتفاقم بسبب تأخّر اكتشاف التغيّرات العصبية الدقيقة».

وأضافت: «شهدت حالات فقدت حياتها نتيجة عدم رصد العلامات المبكرة، مما دفعني للبحث عن حل ذكي يراقب الدماغ لحظة بلحظة ويُنبه فور حدوث أي تغيّر».

وأوضحت، أن القبعة تعتمد على حساسات دقيقة تقيس نشاط الدماغ وتدفق الأكسجين والمؤشرات الحيوية وترسل البيانات إلى نظام ذكاء اصطناعي يحلل الإشارات ويحدّد الأنماط غير الطبيعية، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرار الطبي السريع ويحسّن جودة الرعاية الصحية.

وقدّمت غيداء الشهراني الشكر لأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على دعمه المتواصل للمواهب والابتكارات في المنطقة، معربة عن امتنانها الكبير لوالديها، ولجامعة الحدود الشمالية، وللغرفة التجارية بالمنطقة على توفير البيئة المحفّزة لتطوير هذا الابتكار.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع للجهاز، مؤكدةً أن طموحها هو تطويره ليصبح منتجاً طبياً يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية في المملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في دعم الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.