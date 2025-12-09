أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن استثمارات جديدة بقيمة (23 مليار دولار) في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تخصيص الجزء الأكبر للهند.

وقال الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا إن الشركة ستنفق (17.5 مليار دولار) في الهند، في أكبر استثمار لها في آسيا، ضمن خطة تمتد لأربع سنوات تبدأ في 2026 لتعزيز حضورها في الحوسبة السحابية.

الهند، التي تضم نحو مليار مستخدم للإنترنت ومهارات تقنية عالية، أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات الأمريكية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع محدودية تصنيع الرقائق المحلية.

وأعلنت «جوجل» في وقت سابق عن استثمار (15 مليار دولار) لبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في جنوب الهند.

وأفاد ناديلا أن استثمارات مايكروسوفت ستسهم في تطوير البنية التحتية والمهارات والقدرات السيادية للذكاء الاصطناعي في الهند.

كما أعلنت الشركة عن استثمار (5.42 مليارات دولار) في كندا خلال العامين القادمين ضمن خطة أوسع بقيمة (19 مليار دولار كندي) بين 2023 و2027.