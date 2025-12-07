زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب اليونان

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، اليونان.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بقوة 4.8 ريختر ضرب اليونان وكان على عمق 10 كيلومترات.

وأكدت التقارير الأولية أن الزلزال أحدث هزات ارتدادية خفيفة، لكن لم تُسجل أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت.

ومع ذلك، دعت السلطات اليونانية السكان إلى البقاء في حالة تأهب، خاصة في المناطق الساحلية، خوفاً من أي تسونامي محتمل أو هزات إضافية.

قوة زلزال اليونان

ويُصنف هذا الزلزال ضمن الفئة "قوي"، حيث يمكن أن يسبب أضراراً متوسطة في المناطق القريبة من المركز إذا كانت المباني غير مقاومة للزلازل، لكنه يُعتبر أقل خطراً بسبب عمقه الضحل النسبي، الذي يعزز من شدة الاهتزازات السطحية.

وشعر السكان في مدن رئيسية مثل أثينا وسالونيك باهتزازات خفيفة امتدت إلى مناطق مجاورة في شرق المتوسط.

وفي اليونان، أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء والتكتونيك، عن تفعيل خطة الطوارئ الزلزالية، ونشرت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني في المناطق الجنوبية والشرقية لتقييم الأضرار.

منطقة الحزام الناري الهادئ الشرقي

وتقع اليونان في منطقة الحزام الناري الهادئ الشرقي، حيث تتصادم الألواح التكتونية الأفريقية والأوراسية، مما يؤدي إلى نشاط زلزالي مكثف، ووفقاً لتقارير محلية، سجلت اليونان أكثر من 110 هزة أرضية في الـ24 ساعة الماضية قبل هذا الحدث، معظمها صغيرة الحجم.

تأثير زلزال اليونان على دول الجوار

لم تُبلغ عن أي إخلاء جماعي حتى الآن، لكن السلطات اليونانية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أصدرت تحذيراً عاماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ناصحة السكان بالابتعاد عن المباني القديمة والسواحل.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الارتدادات شعر بها سكان في دول مجاورة مثل تركيا ومصر، دون أي تقارير عن أضرار خارج اليونان.