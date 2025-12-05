تُثبت الأبحاث الحديثة أن إدخال الفلفل الحار الكامل ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون له تأثير مباشر في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، لكن خبراء التغذية يحذرون من الصلصات الجاهزة والمعلبة التي قد تعكس هذه الفوائد.

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور سامي عبدالله بيّن أن مركب «الكابسيسين» الموجود في الفلفل الحار يحفّز إفراز أكسيد النيتريك، ما يؤدي إلى استرخاء وتوسع الأوعية الدموية، ويسهل تدفق الدم بسلاسة، إلى جانب دوره كمضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة يحمي القلب والشرايين من التدهور المبكر.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن فوائد الفلفل الحار لا تقتصر على تنظيم ضغط الدم، لأنه يدعم أيضاً فقدان الوزن من خلال تحسين الأيض، كما يقلل الرغبة في الأطعمة المالحة، ما يساهم بشكل غير مباشر في ضبط الضغط. ونصح بالاعتماد على الفلفل الطازج أو المجفف ضمن الوجبات اليومية، على أن يتجنبه الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة أو ارتفاع ضربات القلب أو التعرق المفرط. كما شدد على أن المرضى الذين يتناولون أدوية ضغط الدم أو مميعات الدم يجب أن يستشيروا طبيبهم قبل تناوله.