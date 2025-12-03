كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت نتائجها هذا الأسبوع أن تناول حفنتين يوميًا (نحو 60 غرامًا) من الفول السوداني المحمص غير المملح وبقشرته لمدة 16 أسبوعًا فقط يمكن أن يحسّن الذاكرة اللفظية ويزيد تدفق الدم إلى الدماغ لدى الأشخاص فوق سن 65 عامًا.

الدراسة، أجريت في جامعة ماستریخت الهولندية على 31 متطوعًا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عامًا، وصممت بطريقة «متقاطعة» بحيث قورن أداء كل مشارك على نفسه في مرحلتين: مرحلة يتناول فيها الفول السوداني يوميًا، ومرحلة يمتنع فيها تمامًا عن الفول السوداني وجميع المكسرات الأخرى.

النتائج الرئيسية للدراسة

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» كشفت نتائج الدراسة تحسن الذاكرة اللفظية بنسبة 5.8% (استعادة كلمات أكثر من قائمة بعد تأخير 20 دقيقة)، وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ ككل بنسبة 3.6%، وإلى المادة الرمادية بنسبة 4.5%، وارتفاع تدفق الدم في المناطق المسؤولة عن الذاكرة واللغة: 6.6% في الفص الجبهي و4.9% في الفص الصدغي.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور بيتر يوريس:«تدفق الدم الكافي إلى الدماغ أمر حاسم لتوصيل الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا العصبية. الدماغ عضو نشط استقلابيًا جدًا، وأي نقص في التغذية يؤثر مباشرة على وظائفه، وأولها الذاكرة».

فوائد تناول الفول السوداني

وأرجع الباحثون الفائدة إلى مزيج من: حمض أميني «إل-أرجينين» الموجود بكثرة في الفول السوداني، والذي يتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك الموسع للأوعية الدموية، المركبات النشطة بيولوجيًا والألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في قشرة الفول السوداني الرقيقة (الجلد الأحمر).

ورغم إضافة نحو 340 سعرة حرارية يوميًا، لم يزد وزن المشاركين بشكل ملحوظ، لأنهم قللوا تلقائيًا من كميات الطعام الأخرى.

وأكد يوريس:«فوجئنا بأن التحسن لم يقتصر على مناطق معينة، بل شمل الدماغ بأكمله، وهذا يشير إلى تأثير واسع على وظيفة الأوعية الدموية، والمهم أن يكون الفول السوداني غير مملح وبقشرته للحصول على أكبر فائدة ممكنة».