ماليزيا تُعيد إحياء قصة الطائرة الشبحية بعد 11 عاماً من الغموض

في خطوة تُعيد إشعال شعلة الأمل لعائلات 239 ضحية، أعلنت وزارة النقل الماليزية، اليوم (الأربعاء)، استئناف عمليات البحث عن طائرة MH370 المفقودة، أواخر ديسمبر الجاري، بعد أكثر من 11 عاماً من أكبر ألغاز الطيران في التاريخ.

وأكدت وزارة النقل الماليزية في بيان رسمي مشاركة الشركة الأمريكية للروبوتات البحرية Ocean Infinity في مهمة جديدة تركز على قاع المحيط الهندي، حيث يُعتقد أن الطائرة سقطت.



ووفقا للبيان، ستبدأ العمليات في 30 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 55 يوما بشكل متقطع، تغطي مساحة جديدة تبلغ 15 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي.

ويعتمد العقد، الذي وقِّع في مارس الماضي، نموذج «بدون نجاح، بدون رسوم»، إذ ستدفع الحكومة الماليزية 70 مليون دولار أمريكي فقط إذا عُثر على الحطام.

وقال وزير النقل أنتوني لوك في البيان إن «هذا الإجراء يُبرز التزام الحكومة الماليزية بتقديم الإغلاق لعائلات المتضررين من هذه المأساة»، مضيفا أن المناطق المستهدفة تم اختيارها بناءً على أحدث البيانات العلمية لزيادة فرص النجاح.



وانحرفت الطائرة، التي انقطعت اتصالاتها في 8 مارس 2014 أثناء رحلتها الروتينية من مطار كوالالمبور الدولي إلى بكين، حاملة 227 راكبا و12 من أفراد الطاقم، من بينهم 153 صينيا و50 ماليزيا، إضافة إلى مواطنين من دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا والهند والولايات المتحدة.



وبعد الإقلاع في الساعة 12:41 صباحا، انقطعت الاتصالات الراديوية بعد 40 دقيقة فقط، وانحرفت الطائرة عن مسارها باتجاه جنوب المحيط الهندي، كما أظهرت بيانات الأقمار الصناعية، ولم يتم العثور على الحطام الرئيسي، لكن بعض القطع المؤكدة من الطائرة غُسلت على شواطئ أفريقيا وجزر في المحيط الهندي.



وطالبت عائلات الضحايا، الذين يشملون أكثر من 150 صينيا، لسنوات بالاستمرار في البحث وتعويضات من الخطوط الجوية الماليزية وشركة بوينغ، معتبرين الإعلان اليوم «نقطة تحول»، كما قالت ميشيل غوميز، ابنة أحد أعضاء الطاقم، في تصريح للصحفيين: «بعد 11 عاما من الانتظار، هذا الأمل الذي طال انتظاره، لكننا لن نرتاح حتى نعرف الحقيقة».



وكانت عمليات بحث سابقة لشركة «Ocean Infinity» في 2018 توقفت في 2019 دون نتائج، وأعيدت في 2025 قبل توقفها في أبريل بسبب الطقس السيئ، إلا أن الحكومة الماليزية فكرت في الاستعانة بتقنيات الروبوتات المتقدمة لتبدأ رحلة بحث جديدة.