حقق الروبوت الصيني Agibot A2 رقماً قياسياً عالمياً بعد أن قطع مسافة 106.286 كيلومتر بشكل مستقل دون أي مساعدة بشرية، مسجلاً اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول رحلة مشي لروبوت شبيه بالبشر، خلال رحلة استمرت ثلاثة أيام.

رحلة من سوتشو إلى شنغهاي

انطلقت الرحلة مساء 10 نوفمبر من بحيرة جينجي في مدينة سوتشو ووصل الروبوت إلى ضفاف البوند في شنغهاي صباح 13 نوفمبر، مروراً بطرق حضرية مزدحمة، جسور، منحدرات وممرات سياحية، متغلباً على العقبات مثل الدراجات والسيارات، مع الالتزام بإشارات المرور وقوانين السلامة.

تقنيات متقدمة للتنقل الذاتي

يعتمد الروبوت A2 على GPS مزدوج، وليدار، وكاميرات عمق تحت الحمراء، إضافة إلى نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط للتفاعل اللغوي والتعرف على الوجوه والتنقل الذاتي، مع بطاريات قابلة للتبديل لضمان التشغيل المستمر.

تصريح الشركة

قال وانغ تشوانغ، الشريك التنفيذي في شركة أجيبوت: «المشي من سوتشو إلى شنغهاي تحدٍ صعب حتى للبشر، لكن A2 أكمله بكفاءة، ما يثبت متانة أجهزته وخوارزميات توازنه وكفاءة طاقته».

إنجاز تجاري وعالمي

ويعد النموذج المستخدم من A2 نسخة تجارية قياسية، وشحنت الشركة أكثر من 1000 وحدة في 2025 بأسعار تبدأ من 27,000 دولار، في خطوة لتعزيز الانتشار التجاري للروبوتات الإنسانية، وسط منافسة عالمية من شركات مثل تيسلا أوبتيموس.

ردود أفعال واهتمام عالمي

تفاعل ملايين المستخدمين مع فيديو الرحلة على منصات التواصل، فيما أظهر الروبوت روحاً مرحة عند نهاية المشوار قائلاً: «كانت تجربة لا تُنسى، لكني أحتاج إلى زوج أحذية جديد»، ما عزز اهتمام العالم بالتحولات العملية في صناعة الروبوتيكس الصينية.