باشرت الأجهزة الأمنية في مصر التحقيق في جريمة قتل مروعة شهدتها مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد العثور على جثة مواطن مصري مقتولاً ومشوّه الجثمان داخل شقته، والمتهم الرئيسي يحمل جنسية خليجية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر داخل إحدى الشقق السكنية في شارع الجيش بمدينة المنصورة، فانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور.

أظهرت المعاينة الأولية أن المجني عليه يبلغ من العمر 56 عاماً، ومقيم بمدينة المنصورة، وقد تم قتله ذبحاً باستخدام سلاح أبيض، قبل أن يعمد الجاني إلى فصل رأسه عن جسده والتعدي على جثته، في واقعة وصفتها مصادر أمنية بأنها «بالغة البشاعة».

ووفق التحريات الأولية، نشب خلاف بين المجني عليه والمتهم الخليجي داخل الشقة، تطوّر من مشادة كلامية إلى اعتداء عنيف، انتهى بارتكاب الجريمة وتمثيل الجاني بجثمان الضحية.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والتحفظ عليه، تمهيداً لاستجوابه للوقوف على دوافع الجريمة وملابساتها الكاملة، خصوصاً مع غموض طبيعة الخلاف الذي سبق الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وندب الطبيب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن أسباب وكيفية حدوث الوفاة، فيما كُلّفت أجهزة البحث الجنائي بجمع المعلومات، وسماع أقوال الشهود، وفحص كاميرات المراقبة في محيط العقار، لكشف التفاصيل الكاملة.