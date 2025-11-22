أعلنت جامايكا رسميًا تفشي مرض اللولبية البرية (Leptospirosis)، وهو عدوى بكتيرية خطيرة يُعتقد أنها تسببت في وفاة 6 أشخاص حتى الآن، وذلك بعد أقل من شهر على مرور الإعصار ميليسا من الفئة الخامسة الذي ضرب الجزيرة الكاريبية في 28 أكتوبر الماضي.

تفشي مرض اللولبية البرية

وقال وزير الصحة الجامايكي كريستوفر توفتون، إنه تم تأكيد 9 إصابات بالمرض في الفترة من 30 أكتوبر إلى 20 نوفمبر، إلى جانب 28 حالة أخرى مشتبه بها قيد الفحص.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن الإعصار تسبب في هطول كميات هائلة من الأمطار بلغت 76 سنتيمترًا (30 بوصة) في بعض المناطق، مما أدى إلى فيضانات كارثية وانهيارات طينية، وترك وراءه مياهًا راكدة ملوثة ببول الحيوانات المصابة، خاصة القوارض، وهي البيئة المثالية لانتشار البكتيريا.

مرض اللولبية البرية.. الأعراض وكيفية الانتقال

تنتقل العدوى إلى الإنسان عند ملامسة المياه أو التربة الملوثة من خلال الجروح أو العينين أو الأنف أو الفم، وتبدأ الأعراض بحمى وصداع وآلام عضلية قد تُخلط مع الإنفلونزا العادية، لكنها قد تتطور بسرعة إلى شكل حاد يؤدي إلى فشل كلوي، تلف في الكبد، التهاب السحايا، أو نزيف داخلي شديد قد ينتهي بالوفاة.

وحذر توفتون بشدة قائلًا: «كل من يتعامل مع مياه الفيضانات معرض للخطر، سواءً كانوا مزارعين أو عمال تنظيف أو أفراد فرق الطوارئ أو أي شخص يضطر للمرور عبر المناطق الغارقة».

إعصار ميليسا

كان إعصار ميليسا قد خلّف أضرارًا تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وأصاب قطاعي السياحة والزراعة ــ العمود الفقري للاقتصاد الجامايكي ــ بالشلل، كما تضرر أو دمر قرابة 200 ألف مبنى ومنزل.

وتواصل السلطات الصحية حملات التوعية وتوزيع المضادات الحيوية الوقائية، مع دعوات عاجلة للسكان بتجنب أي تماس مع المياه الراكدة أو ارتداء معدات واقية كاملة عند الضرورة القصوى.