كلّفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» شركة ناشئة متخصصة في رحلات الفضاء مقرها أريزونا لتنفيذ مهمة إنقاذ جريئة لتلسكوب تابع لها في مدار الأرض يتجه نحو السقوط ببطء، مع وجود احتمال بنسبة 90% لعودة غير متحكم بها إلى الغلاف الجوي بنهاية عام 2026.

وحصلت الشركة في فلاغستاف، على منحة من «ناسا» بقيمة 30 مليون دولار لرفع مدار مرصد سويفت الفضائي أو بعثة سويفت لقياس انفجار أشعة غاما (Neil Gehrels Swift Observatory).

وتطور الشركة مركبة فضائية تدعى «لينك» مصممة للالتحام ذاتيًا مع المرصد سويفت ونقله إلى مدار أكثر استقرارًا.

وأُطلق مرصد «سويفت» عام 2004 لرصد انفجارات أشعة غاما، وهي أشد الانفجارات عنفًا في الكون المعروف، وأمضى عقدين من الزمن في المدار الأرضي المنخفض، وبدأ يفقد ارتفاعه تدريجيًا كما يحدث لكل الأقمار الصناعية، لكن النشاط الشمسي المتزايد مؤخرًا أدى إلى تسريع عملية الاضمحلال المداري بوتيرة مقلقة.

ويدور «سويفت» حول الأرض بميل 20.6 درجة لتجنب «شذوذ جنوب الأطلسي» وهي منطقة ضعف في المجال المغناطيسي للأرض تعرض الأقمار الصناعية لمستويات إشعاع أعلى، وهذا المدار الخاص يتطلب كمية هائلة من الوقود للوصول إليه من المنصات الأرضية التقليدية؛ حيث يتغلب «بيغاسوس» على هذه العقبة بتصميم الإطلاق الجوي، وبكونه مركبة مجربة فهو جاهز للإطلاق في وقت قصير.

وستقوم مركبة «لينك»، بسلسلة من المناورات الدقيقة للاقتراب من «سويفت»، ونظرًا لعدم وجود منافذ الالتقاط في المرصد، ستستخدم آلية روبوتية مخصصة للالتصاق بجزء من جسم القمر الصناعي لضبط مداره.