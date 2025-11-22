في مشهد أشبه بأحداث أفلام هوليوود.. نفّذت عصابة مسلحة عملية سطو جريئة في وضح النهار، بعدما تنكّر أفرادها في زيّ مسؤولين من البنك المركزي الهندي. وتمكّن اللصوص من الاستيلاء على 70 مليون روبية (نحو 800 ألف دولار) من شاحنة مخصصة لنقل الأموال في قلب مدينة بنغالورو بولاية كارناتاكا.

ووفق تصريحات الشرطة، وقعت الحادثة بعد ظهر الأربعاء، حين أوقف 6 رجال يستقلّون سيارة دفع رباعي شاحنة نقل الأموال أثناء تحركها بين فرعين مصرفيين على أحد أكثر الطرق ازدحاماً في المدينة، كما أكد مفوّض شرطة بنغالورو سيمانت كومار سينغ.

وكانت الشاحنة تقل السائق، ومُشرف الأموال، وحارسين مسلحين، وادّعى أفراد العصابة أنهم من البنك المركزي الهندي وطالبوا الطاقم بإظهار المستندات اللازمة لنقل هذا المبلغ الكبير.

ووفق رواية الشرطة، طلب المتهمون من مُشرف الأموال والحارسين ترك أسلحتهم داخل الشاحنة والصعود إلى السيارة الأخرى الخاصة بهم، بينما طُلب من السائق مواصلة القيادة بالشاحنة التي تحمل الأموال.

وبعد تتبع الشاحنة لعدة كيلومترات، أجبرت العصابة السائق على التوقف والنزول، ثم أنزلت مُشرف الأموال والحارسين من السيارة الأخرى، ونقلت الأموال تحت تهديد السلاح قبل أن تلوذ بالفرار.

وتشير التحقيقات الأوّلية إلى أن موقع الحادثة يُعاني من ضعف في تغطية كاميرات المراقبة، كما تبحث الشرطة في احتمال استخدام العصابة أكثر من مركبة لتنفيذ العملية.

ونقلت شبكة BBC عن مسؤول أمني تأكيده أن السيارة المستخدمة كانت تحمل لوحة أرقام مزوّرة وملصقاً كُتب عليه «حكومة الهند»، كما يجري التحقق من احتمال تورط موظفين في شركة نقل الأموال في العملية.

من جانبه، أكد رئيس وزراء كارناتاكا سيدهارامانيا أن الشرطة عثرت على السيارة التي استخدمتها العصابة، إلا أن وزير الداخلية في الولاية جي باراميشوارا أوضح أنه لم يُحدَّد بعد أي المركبات استخدمها المتهمون للهرب، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت أن الجناة «غيّروا المركبات» أثناء نقل الأموال.