ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر بنغلاديش، (الجمعة)، مخلّفاً 5 قتلى على الأقل (بينهم طفل) ونحو 100 جريح، فيما شعر بالهزات سكان عدة ولايات هندية مجاورة.

زلزال نارسينغدي في بنغلاديش

ووقع مركز الزلزال في مدينة نارسينغدي على بعد 40 كيلومتراً شرق العاصمة دكا، وفقاً للحكومة الانتقالية التي يرأسها البروفيسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وأفادت الشرطة بأن 3 من القتلى لقوا حتفهم عندما انهار درابزين مبنى من 6 طوابق أثناء الهزة، بينما لم تُعلن تفاصيل وفاة الضحيتين الأخريين بعد، فيما نُقل العشرات إلى المستشفيات، وبعضهم في حالة حرجة، خصوصاً من منطقة مركز الزلزال.

وقال محمد يونس في بيان رسمي إن بين المصابين طلاباً من جامعة دكا وعمال مصانع في مدينة غازيبور وعدداً من سكان نارسينغدي، وأمر الحكومة بتكثيف عمليات الإنقاذ ورصد الأضرار في جميع المناطق المتضررة.

لحظات الرعب في دكا

شهود عيان في دكا وصفوا لحظات الرعب وقال أحد السكان سومن رحمن: «شعرنا بهزة قوية جداً، كأن الأبنية تهتز كالأشجار، ازدحمت السلالم بالناس الهارعين إلى الشارع، الأطفال يبكون، والجميع في حالة ذعر تام».

وأفادت إدارة الإطفاء بإصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط الطوب والإسمنت من مبانٍ قيد الإنشاء، كما انهارت بعض الهياكل المؤقتة في أحياء شعبية.

تأثر الهند بزلزال بنغلاديش

وفي الهند المجاورة، شعر سكان ولايات تريبورا وميغالايا وآسام بالهزات، لكن السلطات قالت إنه لم تُسجل أضرار كبيرة حتى الآن. وتواصل فرق الإنقاذ والطوارئ عمليات المسح الميداني، وسط مخاوف من هزات ارتدادية محتملة.