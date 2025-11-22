في حادثة مروعة، هاجم دب رمادي (غريزلي) مجموعة من تلاميذ المدرسة الابتدائية ومعلميهم أثناء رحلة سير على مسار مشي في منطقة بيلا كولا بمقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً، اثنان منهم في حالة حرجة جداً.

دب يهاجم طلاب مدرسة

وقع الهجوم مساء الخميس في منطقة نائية تبعد 700 كيلومتر شمال غرب فانكوفر، داخل أراضي أمة نوكسالك الأولى (السكان الأصليين).

تحذير للسكان

وأكدت الأمة في بيان عاجل عبر وسائل التواصل أن «الدب العدواني لا يزال طليقاً»، وحذرت السكان من مغادرة منازلهم أو السير على الطريق السريع، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة وضباط حماية الحياة البرية موجودون في الموقع وهم مسلحون.

حالة المصابين

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الصحية بريان تويتس إن شخصين في حالة حرجة، واثنين آخرين إصاباتهما خطيرة، بينما عولج الباقون في موقع الحادثة. وتم نقل المصابين الحرجين جواً إلى مستشفيات متخصصة.

فيرونيكا سكونر، والدة أحد التلاميذ، قالت لوسائل إعلام محلية، إن معلماً «تحمل الهجوم كاملاً» لحماية الأطفال، وكان من بين من نُقلوا بالمروحية، وكان ابنها ألفاريز (10 سنوات) من بين طلاب الصف الرابع والخامس المشاركين في الرحلة، وأخبرها أنه «شعر بفراء الدب وهو يمر بجواره بسرعة ليهاجم شخصاً آخر».

رد المدرسة

من جانبها، أعلنت مدرسة أكوسالتكا المستقلة التي تديرها أمة نوكسالك الأولى إغلاق أبوابها الجمعة، وتوفير جلسات دعم نفسي للتلاميذ وأسرهم.

وكتبت المدرسة في منشور على فيسبوك: «لا نجد الكلمات في هذا الوقت العصيب، نشكر فريقنا وطلابنا على شجاعتهم».

تعقب الدب العدواني

وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملية تعقب الدب العدواني في المنطقة الجبلية الكثيفة الأشجار، وسط مخاوف من هجمات إضافية.

وتُعد هذه الواقعة من أخطر حوادث الدببة التي تستهدف مجموعات مدرسية في كندا منذ سنوات.