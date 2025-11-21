لفّت الصدمة مدينة شانلي أورفا بتركيا، بعدما فقد المراهق محمد كنديرجي البالغ من العمر 15 عامًا، حياته إثر تعرضه لاعتداء وحشي داخل ورشة نجارة في محافظة بوزوفا، حيث كان يعمل كمتدرب.

وذكرت تقارير محلية أن صاحب الورشة قام بضرب المراهق بشكل عنيف قبل أن يستخدم مضخة هواء لينفخه «حرفيا» بطريقة أدت إلى تمزقات داخلية خطيرة في أعضائه الحيوية، ما استدعى نقله إلى المستشفى المحلي يوم 14 نوفمبر، ثم تحويله إلى مستشفى جامعي ووحدة العناية المركزة في مستشفى جامعة هاران، حيث حاول الأطباء إنقاذه لمدة خمسة أيام قبل أن تُعلن وفاته.

بدورها، فتحت السلطات التركية تحقيقاً فورياً في الحادثة، حيث تم توقيف المعتدي الرئيسي وإخلاء سبيله مؤقتًا بكفالة، قبل أن يُعاد توقيفه بعد اعتراض النيابة العامة، ليتم حبسه احتياطياً، فيما تواصل فرق التحقيق البحث عن أي مشارك محتمل في الاعتداء.

واستقطبت جنازة المراهق حضورًا واسعًا من الأهالي والمتضامنين، الذين حملوا نعشه وسط حالة صمت وحزن عميقة، فيما انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات عاجلة بمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المتدربين القصّر.

وتعود الحادثة لتذكر المجتمع التركي بحوادث مشابهة، بينها واقعة في مدينة سيلندي عام ٢٠١٩، حين تعرّض مراهق لإصابات بالغة نتيجة نفخه بمضخة هواء خلال مزاح، ولم تُفرض عقوبات رادعة على المسؤولين حينها، ما أثار استياء كبيرًا في الأوساط المحلية.