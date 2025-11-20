أكدت أخصائية الأمراض الجلدية الطبيبة ناتاليا ميخائيلوفا، أن فيتامين C يعد من أبرز مضادات الأكسدة الطبيعية التي تلعب دورًا مهمًا في صحة البشرة ومظهرها، إذ يساهم هذا الفيتامين في تحفيز إنتاج الكولاجين، وتقوية جدران الأوعية الدموية، وزيادة مرونة الجلد، إضافة إلى دوره في تفتيح البشرة وتحسين الدورة الدموية.

وأوضحت أن أفضل طريقة للاستفادة من فيتامين C تكون من خلال تناوله ضمن نظام غذائي غني بالبيوفلافونويدات، والبوليفينولات، والألياف، أو من خلال المكملات الغذائية التي تساعد على امتصاصه بفاعلية أعلى، مع الإشارة إلى أن الكبسولات المغلفة تقلل من التأثيرات الحمضية على المعدة.

وفيما يتعلق بالاستخدام الموضعي، حذّرت من الاعتماد على مصادر مثل عصير الليمون أو المنتجات المحتوية على حمض الأسكوربيك عند وضعها مباشرة على الجلد، مؤكدة أن فيتامين C يتأكسد بسرعة عند تعرضه للهواء أو أشعة الشمس، ما قد يسبب تهيّج البشرة واحمرارها بل وتلفها في بعض الحالات.

وأضافت أن الطرق الأكثر أمانًا للحصول على فوائد فيتامين C للبشرة تشمل المكملات الغذائية المتوازنة، والمنتجات التجميلية المخصصة والقابلة للحقن تحت إشراف طبي، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الطبيعية التي تحتوي على نسب عالية من هذا الفيتامين.