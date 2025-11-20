في ضربة جديدة لسارة فيرغسون، الدوقة السابقة ليورك، أُلغي إصدار كتابها الجديد للأطفال «فلورا وفيرن: اللطف على طول الطريق»، قبل أيام فقط من موعد طرحه المحدد في 20 نوفمبر، وسط التداعيات المتسارعة لفضيحة زوجها السابق، الأمير أندرو، الذي أصبح الآن «أندرو ماونتباتن ويندسور» والذي جُرّد رسمياً من ألقابه الملكية في خطوة غير مسبوقة أقرها الملك تشارلز الثالث.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» ستتم إعادة تدوير آلاف النسخ الطباعية الجاهزة (نحو 10 آلاف نسخة)، فيما أُلغيت جميع الجولات الترويجية المقررة، بما في ذلك توقيعات الكتب والمحادثات في المكتبات، مع إرجاع تذاكر الفعاليات المدفوعة.

وأزالت دار النشر البريطانية «نيو فرونتير بابليشنغ»، المقررة لإصدار الكتاب، جميع الإشارات إليه من موقعها الإلكتروني، دون إصدار بيان رسمي، لكن مصادر في الصناعة وصفت القرار بأنه «اعتراف بالحتمي»، مضيفة: «لن يشتري أحد الكتاب الآن».

رحلة سارة فيرغسون مع الكتابة

وتعتبر سارة فيرغسون، البالغة من العمر 66 عاماً، كاتبة مخضرمة أنتجت أكثر من 70 كتاباً منذ التسعينات، معظمها موجه للأطفال، مثل سلسلة «بوجي الهليكوبتر الصغير» وسلسلة «ليتيل ريد» حيث كانت تعتمد على الكتابة كمصدر رئيسي لدخلها منذ طلاقها من أندرو في عام 1996، بعدما مزجت بين الخيال الطفولي والمذكرات الشخصية والروايات الرومانسية التاريخية.

وكان من المقرر أن يكون كتاب «فلورا وفيرن.. اللطف على طول الطريق» الجزء الثاني من سلسلة «فلورا وفيرن»، بعد الجزء الأول «Wonder in the Woods» الذي صدر في أكتوبر 2024، ويروي قصة أرنبين (فلورا وفيرن) يتوه أحدهما في المدينة الكبيرة ويتعلم دروساً في «اللطف والمجتمع».

وكان من المقرر طرح كتاب سارة فيرغسون أولاً في 9 أكتوبر، قبل تأجيله إلى نوفمبر، لكنه اليوم «غير قابل للإنقاذ»، كما وصفته مصادر نشرية لـ«ديلي ميل».

تداعيات فضيحة جيفري إبستاين

وترتبط الفضيحة بشكل أساسي بصلات أندرو وفيرغسون بجيفري إبستاين، الملياردير الأمريكي المحكوم عليه بالاتجار الجنسي الذي انتحر في سجن عام 2019.

وبدأت الأزمة الحديثة في 2019 مع مقابلة أندرو الشهيرة مع بي بي سي، التي أدت إلى انسحابه من الواجبات الملكية، ثم تصاعدت في 2022 بدعوى قضائية من فيكتوريا جيوفري (ضحية إبستاين) التي اتهمته بالاعتداء الجنسي (أنكرها أندرو وتمت تسويتها خارج المحكمة).

وفي سبتمبر 2025، كشفت رسائل بريد إلكتروني من 2011 عن وصف فيرغسون لإبستاين بـ«صديقي الأعلى» واعتذارها له، رغم إدانتها العلنية له سابقاً، ما أدى إلى إقالة فيرغسون من رئاسة عدة جمعيات خيرية.