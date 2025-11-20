ينطلق موسم التسوق الإلكتروني العالمي بقوة، في شهر نوفمبر من كل عام، إذ تبدأ كبرى المتاجر في طرح عروض «البلاك فرايدي» ورغم أن هذا الشهر يمثل فرصة ذهبية للحصول على صفقات مميزة، فإنه يتحول أيضاً إلى بيئة مثالية لنشاط المحتالين الإلكترونيين الذين يستهدفون المتسوقين غير الواعين.

وفي تحذير رسمي صادر عن شركة «قوقل»، أكدت الشركة أن النشاط الاحتيالي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، مستغلاً حماس المستهلكين والشعور بالإلحاح الذي تخلقه العروض.

وحسب تقرير «الحالة العالمية للاحتيال 2025» من تحالف مكافحة الاحتيال العالمي، الذي استطلع آراء 46 ألف شخص حول العالم، تعرض 57% من البالغين لمحاولة احتيال في العام الماضي، وفقد 23% منهم أموالاً حقيقية.

ومع اقتراب «بلاك فرايدي» في 28 نوفمبر، حذرت «قوقل» من ارتفاع التهديدات بنسبة تصل إلى 89% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تجعل الاحتيال أكثر تعقيداً وخفاءً.

حملات يستخدمها المحتالون

وأوضحت «قوقل» أن المحتالين يستخدمون تكتيكات متقدمة لإنشاء متاجر إلكترونية مزيفة تبدو كرعايات مدفوعة، أو ينتحلون شخصيات العلامات التجارية الشهيرة، على سبيل المثال، يقومون بـ«اختطاف» كلمات مفتاحية للعلامات المنافسة في حملات إعلانية كاذبة، أو يروجون لخصومات «مثالية جداً» على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الحملات الموسمية مصممة لاستدراج المتسوقين بعروض وهمية، مما يؤدي إلى سرقة البيانات المالية والشخصية على نطاق واسع.

كما تشهد الفترة زيادة في حملات «التصيد الاحتيالي» و«التصيد عبر الرسائل النصية»، حيث ينتحل المحتالون شخصيات خدمات التوصيل للمطالبة برسوم إعادة تسليم وهمية، أو يعلنون عن جوائز كاذبة لجمع معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو أرقام البطاقات الائتمانية.

أبرز التهديدات الجديدة

أوضحت شركة «قوقل» 6 أنماط احتيال رئيسية تشمل موسم التسوق، إضافة إلى:

* احتيال الوظائف عبر الإنترنت: ينتحلون منصات التوظيف الشرعية ويطالبون بـ«رسوم تدريب» أو «معالجة» مسبقة.

* الابتزاز عبر التقييمات السلبية: ينشرون تقييمات مزيفة سلبية للأعمال الصغيرة ويطالبون بأموال لإزالتها.

* تطبيقات VPN خبيثة: تبدو كأدوات خصوصية لكنها تحتوي على برمجيات تجسس تسرق البيانات المصرفية.

* احتيال التعافي: يستهدفون الضحايا السابقين بوعود باسترداد الأموال مقابل رسوم أولية.

* تطبيقات AI مزيفة: نسخ «مجانية» أو «حصرية» لأدوات الذكاء الاصطناعي الشهيرة تحمل برمجيات ضارة.

خطوات تحميك من الخداع الإلكتروني

يبقى الحذر الشخصي هو خط الدفاع الأول ضد الاحتيال:

1- تحقق دائماً من مصداقية العروض؛ فالعرض الذي يبدو «جيداً لدرجة يصعب تصديقها» غالباً ما يكون كذلك.

2- تجنّب النقر على أي روابط مشبوهة تصل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

3- استخدم كلمات مرور قوية وفعّل ميزة التحقق الثنائي (2FA).

4- افحص المواقع جيداً لاكتشاف أي أخطاء إملائية أو شعارات غير دقيقة قد تكشف أنها مواقع مزيفة.

5- أبلغ السلطات المحلية فوراً إذا راودك أي شك حول نشاط احتيالي.