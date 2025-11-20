في خطوة دراماتيكية لاستعادة الثقة، أعلنت شركة روبلوكس، الثلاثاء، عن إجراء أمني جديد يعتمد على تقنية «تقدير العمر بالوجه»، إذ يُطلب من 151 مليون مستخدم يومي التحقق من أعمارهم عبر مسح الوجه بكاميرا الهاتف أو تقديم بطاقة هوية، في محاولة لتفادي القضايا المرفوعة عليها في عدة ولايات أمريكية.

ويهدف الإجراء الجديد على اللعبة الشهيرة عالمياً إلى تقسيم جمهورها إلى مجموعات عمرية: تحت 9 سنوات، 9-12، 13-15، 16-17، 18-20، وفوق 21، بهدف منع الأطفال تحت 9 من الدردشة داخل الألعاب افتراضياً إلا بموافقة الوالدين، ويُقيد التواصل بين القاصرين والبالغين، مع استثناءات لـ«الروابط الموثوقة» مثل العائلة.

وتتيح منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة «روبلوكس» التي أسست عام 2006، للمستخدمين إنشاء ألعابهم الخاصة واللعب في عوالم افتراضية متعددة اللاعبين، وبحلول 2025 بلغ عدد مستخدميها اليوميين النشطين حوالى 111.8 مليون مستخدم، و380 مليون مستخدم شهري نشط، مع نسبة كبيرة من الأطفال.

اتهامات واسعة لمنصة الألعاب الشهيرة

وشهدت المنصة جدلاً واسعاً حول سلامة الأطفال، إذ تتهم بتسهيل التحرش الجنسي، والاستغلال، والـ«grooming»، مما أدى إلى اعتقال عشرات «المفترسين» منذ 2018، ودعاوى من ولايات مثل لويزيانا، وكنتاكي، وتكساس، وفلوريدا.

يأتي الإعلان وسط موجة دعاوى قضائية بلغت 35 على الأقل، تتهم «روبلوكس» بتحويل المنصة إلى «عالم للمفترسين»، إذ تعرض أطفال للتحرش الجنسي والاستغلال، ورفعت المدعية العامة في لويزيانا ليز موريل دعوى في أغسطس، متهمة الشركة بـ«تسهيل الاستغلال الجنسي المنهجي»، بينما وصفتها تكساس بـ«ملعب للمفترسين الافتراضيين».

مكاسب كبيرة ومخاطر متزايدة

وتتهم القضايا المرفوعة في الولايات الأمريكية اللعبة الشهير بالتسبب في حالات مأساوية شملت اختطاف طفلة (10 سنوات) بعد «grooming» عبر المنصة، وانتحار مراهق (15 عاماً) بعد ابتزاز جنسي، إضافة إلى اتهامات الآباء من أن «الشركة أخفت المخاطر لصالح النمو»، رغم إيرادات تصل إلى 1.35 مليار دولار في ربع واحد.

من جانبه قال رئيس قسم السلامة في «روبلوكس» مات كوفمان: «أولويتنا السلامة والاحترام، نضع معايير عالية لأنفسنا كما يتوقع الجمهور»، وأكدت الشركة أن التحقق اختياري الآن، لكنه إلزامي للدردشة في أسواق مختارة (أستراليا، نيوزيلندا، هولندا) من ديسمبر 2025، ويعم الجميع في يناير 2026، وأن الآباء يمكنهم تعديل أعمار أطفالهم عبر حسابات مرتبطة، مع مركز أمان جديد للرقابة الأبوية.