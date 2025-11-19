في تطور يثير القلق الصحي العالمي، أعلنت وزارة الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية، يوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بشرية مسجلة على الإطلاق بسلالة H5N5 من فايروس إنفلونزا الطيور، وهي سلالة كانت معروفة سابقاً فقط لدى الحيوانات، خصوصاً الطيور البرية مثل البط والإوز.

ووفقاً للسلطات الصحية الأمريكية فإن الضحية، وهو رجل مسن يعيش في مقاطعة غرايز هاربر غرب واشنطن، أُدخل المستشفى في أوائل نوفمبر بحالة مرضية شديدة، مصاباً بحمى مرتفعة، ارتباك ذهني، وصعوبات تنفسية حادة، وفقاً لتقارير السلطات الصحية.

وأوضحت التقارير أن الرجل يمتلك قطيعاً منزلياً مختلطاً من الدواجن المنزلية التي تعرضت للطيور البرية، مما يجعل هذه الطيور المصدر الأكثر احتمالاً للعدوى، حيث أكدت الاختبارات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة الولائية بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الإصابة بـH5N5، وهي السلالة الأولى من نوعها تُكتشف لدى البشر في الولايات المتحدة.

حالة نادرة مقلقة

ورغم شدة الحالة، أكدت السلطات أن خطر الانتشار إلى الجمهور العام منخفض جداً، ولم يتم تسجيل أي حالات أخرى مرتبطة حتى الآن، ومع ذلك، يبقى الرجل في المستشفى تحت الرعاية المكثفة، مع تحقيق مستمر لتحديد الطريقة الدقيقة للانتقال.

وقال عالم الأوبئة في الولاية الدكتور سكوت ليندكويست: «هذه حالة نادرة، لكنها تذكير بأهمية الحذر من التعامل مع الطيور المريضة» مشدداً على أن الفايروس لا ينتقل بين البشر حالياً.

وإنفلونزا الطيور، أو الإنفلونزا الطيورية، هي مجموعة من الفايروسات التي تصيب الطيور بشكل أساسي، لكنها يمكن أن تنتقل إلى الحيوانات الأخرى والإنسان في حالات نادرة عبر الاتصال المباشر بالإفرازات أو البراز المصاب.

وتصنف السلالة H5N5، التي اكتشفت سابقاً في الطيور البرية في الولايات المتحدة وكندا، كـ«منخفضة العدوى» لدى الطيور، لكن انتقالها إلى البشر يُعد خطوة مقلقة، إذ يمكن أن تؤدي إلى طفرات تُسهل الانتشار البشري.

تزايد انتشار إنفلونزا الطيور

وفي السنوات الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة انتشاراً واسعاً لإنفلونزا الطيور H5N1 منذ 2022، مما أدى إلى إبادة ملايين الطيور التجارية وإصابة أكثر من 70 شخصاً بشرياً حتى 2025، معظمها حالات خفيفة لدى العاملين في المزارع.

وللحد من المخاطر، نصحت السلطات العاملين مع الطيور أو الحيوانات بارتداء معدات وقاية شخصية مثل القفازات والأقنعة، وتجنب الاتصال بالطيور الميتة أو المريضة، وإبلاغ السلطات الفيدرية فوراً.

كما شددت على أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمي، الذي لا يحمي من الإنفلونزا الطيورية مباشرة، لكنه يقلل من خطر الإصابة المزدوجة التي قد تؤدي إلى طفرات خطيرة.