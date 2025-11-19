تستعد Sony Pictures لإنتاج فيلم عالمي مستوحى من دمى «لابوبو» الصينية الشهيرة، في خطوة تعكس انتقال العلامات الترفيهية من هوس السوشيال ميديا إلى شاشة السينما. وتعود فكرة الشخصية إلى الفنان كاسينغ لونغ، الذي استوحى تصميمها من الأساطير الإسكندنافية، قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية منذ 2019 عبر شركة Pop Mart، التي صنعت موجة انتشار ضخمة مستندة إلى فيديوهات «فتح الصناديق».

ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل صناعة الفيلم المرتقب، ولا هوية المخرج أو أسلوب تقديمه، سواء بالتصوير الحي أو الأنيميشن، لكن تقارير هوليوودية أكدت، أن المشروع يعكس اتجاهاً تصاعدياً لملاحقة نجاحات أعمال قائمة على علامات تجارية، مثل Barbie وThe LEGO Movie. وتحوّلت اللعبة إلى موضة بين المشاهير عالمياً؛ إذ ظهرت مع ليزا من BLACKPINK وريهانا وإيما روبرتس، ما أطلق موجة جنون شرائي نفدت خلالها نسخ كاملة خلال دقائق.

وسجلت Pop Mart قفزة أرباح ضخمة تجاوزت 350%، فيما بيعت النسخ المحدودة بأسعار وصلت لمئات الآلاف في المزادات، بينما يتوقع الجمهور أن تظهر في الفيلم شخصيات «زيمومو» و«موكوكو» و«تايكوكو» إلى جانب «لابوبو» نفسه، لخلق عالم ترفيهي أوسع عابراً لحاجز الدمى إلى سوق السينما العالمية.