تعطلت منصة إكس (تويتر سابقا) اليوم (الثلاثاء) لدى عشرات الآلاف من المستخدمين في أنحاء مختلفة من العالم، واستمر الانقطاع قرابة الساعة قبل أن يبدأ في التحسن تدريجيا.

وسجل موقع «Downdetector» في الولايات المتحدة أكثر من 18 ألف بلاغ، فيما بدات الشكاوى من ظهور رسالة خطأ شهيرة مثل «حدث خطأ ما» أو «خطأ داخلي في الخادم 500»، وتوقفت الصفحة الرئيسية عن التحديث، وصعب فتح الملفات الشخصية أو إرسال التغريدات.

وأكدت مؤسسة Netblocks المتخصصة في رصد الإنترنت أن المشكلة تقنية بحتة في شبكة Cloudflare العالمية وهي الشركة الأمريكية التي توفر خدمات الحماية وتسريع المواقع لملايين المنصات حول العالم، ومن بين عملائها "إكس"، بالإضافة إلى ChatGPT وغيرها، وليست مرتبطة بأي حجب أو قطع إنترنت على مستوى الدول.

وحتى الآن لم تصدر إكس أو Cloudflare بيانا رسميا، لكن صفحة حالة الخدمة في Cloudflare تظهر أن الفرق الهندسية تعمل على الحل مع مزودين خارجيين، والخدمات بدأت تعود لطبيعتها في معظم المناطق، مع بقاء بعض البطء الخفيف لدى عدد محدود من المستخدمين.