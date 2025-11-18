قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم، كتعويض إلى امرأة أخرى، حيث قامت بالاتصال بها وسبها ومن ثم قامت بإرسال رسالة عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) بعبارات سباب، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية سابقة، وصدر حكم بها، وتسبب فعلها في الإضرار بها مادياً ومعنوياً.

وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها، طلبت في ختامها، الحكم بإلزامها بالتعويض للأضرار النفسية والمعنوية والمادية، والذي تقدره بمبلغ 100 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول، إن المشكو ضدها قامت بالاتصال بها وسبها، ثم إرسال رسالة عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) بعبارات سباب، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية، وصدر حكم بها، وتسبب فعلها في الإضرار بها مادياً ومعنوياً، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.

وأوضحت المحكمة، أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة، ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه، ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار، ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور، ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له.