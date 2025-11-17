أثار المؤثر الصيني آندي هاو تيانان موجة من الجدل العالمي بعد كشفه إنفاقه أكثر من 560 ألف دولار أمريكي نحو 4 ملايين يوان صيني على مئات الحقن من حمض الهيالورونيك لصنع «عضلات بطن ثمانية» اصطناعية، بحكم عمله في عالم وسائل التواصل الاجتماعي الذي يسيطر فيه المظهر الخارجي على كل شيء.

وأوضح المؤثر الصيني أنه أنفق المبلغ الكبير لحقن 40 جرعة من الحمض في مناطق مختلفة من جسده، شملت الكتفين، وعظام الترقوة، والصدر، والبطن، وأكد أنه راضٍ عن النتيجة التى جعلت عضلات بطنه الاصطناعية تبدو «حقيقية تماماً»، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

ويعد آندي هاو تيانان، البالغ من العمر 29 عامًا، مؤثر شهير في مجال الموضة والجمال في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين، ويمتلك ملايين المتابعين، ويشارك بانتظام نصائح حول العناية بالبشرة، الإطلالات الأنيقة، والروتينات اليومية للحفاظ على الجاذبية.

ومع ذلك لم يكن تيانان راضيًا عن جسده الطبيعي؛ فقد أفصح في منشوراته أنه حاول لسنوات بناء عضلات البطن من خلال التمارين الرياضية التقليدية، لكنه فشل في تحقيق الشكل المثالي الذي يُروج له في عالم الموضة.

وقال المؤثر الصينى مازحا، «العضلات لا تنمو على الجبناء، لكننى لم أعد جباناً بعد كل هذه الحقن، إذا بقيت عضلات بطنى كما هى لمدة 3 سنوات فسأتقدم بطلب إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول فترة بقاء لعضلات بطن مصنوعة من حمض الهيالورونيك، وسأبث بثا مباشرا وأنا أكسر الجوز عليها أمام الجميع»، وأشار إلى أن خطوط عضلاته الاصطناعية ما زالت واضحة، بل تبدو أكثر طبيعية بمرور الوقت.

هوس التجميل المفرط في الصين

وتعتبر الواقعة التي انتشرت صورها بسرعة البرق على منصات مثل Douyin (التيك توك الصيني)، ليست مجرد قصة فردية، بل انعكاس لظاهرة أوسع تُعرف بـ«هوس التجميل المفرط»، حيث يدفع الضغط الاجتماعي المؤثرين إلى تجاوز الحدود الطبيعية بحثًا عن الكمال الرقمي.

وحمض الهيالورونيك، المادة الرئيسية في هذا التحول، هو مادة طبيعية موجودة في الجسم تساعد على ترطيب الجلد والمفاصل، عادةً، يُستخدم في الحقن التجميلية لملء التجاعيد أو تعزيز حجم الشفاه والخدود بكميات صغيرة، لكن تيانان ذهب إلى أبعد الحدود واستخدمه في حقن مناطق متفرقة من جسده.

وانتشرت الصور والفيديوهات التي يظهر فيها تيانان ببطنه «المحدد» بشكل مثالي، دون أي تورم عضلي طبيعي، مما أثار إعجاب بعض المتابعين الذين رأوا فيه رمزًا للجرأة، لكنه أيضًا أشعل نقاشًا حادًا حول مخاطر هذه الطريقة، خاصة مع ادعائه بأنه «أول حالة من نوعها في الصين».

مخاطر صحية وتحذيرات طبية

وحذر خبراء طبيون من المخاطر الجسيمة لهذه الأساليب المفرطة، حيث أكد الدكتور لي جيالون، استشاري جراحة تجميل في مستشفى يونيون بمدينة ووهان، أن حقن 40 جرعة في منطقة واحدة يزيد من خطر تلف الأنسجة، انسداد الأوعية الدموية، وموت الخلايا، مما قد يؤدي إلى تشوهات دائمة أو فقدان الجلد.

كما يمكن أن تضعف العضلات الطبيعية بسبب الضغط المستمر، أو تتسبب المادة في الترسبات غير المنتظمة التي تظهر بعد أشهر، أو حتى تآكل العظام على المدى الطويل.