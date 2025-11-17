أعلن فريق بحثي عراقي - بريطاني مشترك، مساء أمس (الأحد)، اكتشاف أثري نادر بين محافظتي النجف والديوانية جنوبي العراق، يعود إلى سنة 15 للهجرة.

وقال عميد كلية الآثار في جامعة الكوفة حميد الياسري: «إن الموقع المكتشف يضم حصناً وجدراناً واضحة المعالم، ما يشير إلى أنه موقع عسكري استخدم في معركة القادسية بين مدينتي النجف الأشرف والديوانية» وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف الياسري: «أن الفريق الدولي (البريطاني) أسهم في تدريب الكوادر العراقية على طرق الكشف الحديثة، وهو ما يعزز قدرات الباحثين في التنقيب المستقبلي».

كما قالت رئيسة البعثة البريطانية من جامعة دورهام، كريستين هوبر: «إن الفريق البحثي المشترك مع جامعتي القادسية (بمحافظة الديوانية) والكوفة (بمحافظة النجف)، نجح عبر استخدام أساليب متطورة، في الكشف عن موقع يعود لسنة 15 للهجرة (سنة 636 م)».

وأشارت هوبر إلى أن المنطقة التي اكتشف فيها الموقع، تحتفظ بآثار مهمة مرتبطة بتاريخ العراق والفتح الإسلامي.

فيما قال مدير مفتشية آثار النجف الأشرف محمد الميالي: «إن النجف تضم أكثر من 200 موقع أثري، إلا أن ما جرى التنقيب عنه لا يتجاوز (5%) فقط». مؤكداً الحاجة إلى توسعة جهود البحث والتنقيب للكشف عن المزيد من المواقع التاريخية غير المكتشفة.

وفي السياق ذاته أكد الخبير الآثاري إبراهيم الجبوري المختص بالآثار الإسلامية، أهمية هذا الاكتشاف لمعرفة الطرق والأساليب العسكرية التي كان المسلمون يستخدمونها في قتالهم.

وأضاف الجبوري: «أن هذا الاكتشاف المهم سيزودنا بمعلومات عن الأساليب والمعدات العسكرية وطرق الدفاع، وأساليب الهجوم التي كان يستخدمها الجيش الإسلامي، الذي حقق انتصارات على أكبر إمبراطورتين في ذلك التاريخ».