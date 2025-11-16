في لحظة عفوية أثارت الدهشة وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حفل زفاف في منتجعه الخاص «مار إيه لاغو» بولاية فلوريدا مساء السبت، بعدما دخل قاعة الاحتفال واختلط بالضيوف وأطلق تعليقات مرحة خطفت الابتسامات من العروسين رغم عنصر المفاجأة.

«اقتحام» يشعل «X» و«تيك توك»

وانتشرت مقاطع الفيديو والصور لـ«الاقتحام» غير المتوقع محققة ملايين المشاهدات على منصتَي «X» و«تيك توك»، فيما وصف معلقون وإعلاميون المشهد بأنه «هدية زفاف لا تُنسى»، واعتبر آخرون أن «ترمب يسرق الأضواء كعادته».

وبحسب المقاطع المتداولة، اقترب ترمب (79 عاماً) من العروسين خلال حفل أنيق، وقال مازحاً: «هذان زوجان وسيمان! سأستخدم صورتهما في إعلان فندقي»، لتتعالى الضحكات والتصفيق داخل القاعة، وسط محاولات من العروسين لاستيعاب المفاجأة غير المتوقعة.

مزاح سياسي في ليلة العمر

وخلال وجوده في الحفل، أشار ترمب إلى الإعلامي المحافظ إريك ميتاكساس، الذي كان من بين الضيوف، قائلاً: «هذا الرجل الذي سيُدخلني الجنة!»، ليرد ميتاكساس بابتسامة: «دعنا نتحدث عن ذلك في وقت آخر.. أنت رئيسنا الفائق المئوي!».

وسرعان ما تحولت الأجواء إلى مزيج بين الاحتفال والزخم السياسي الخفيف، بعدما أشاد ترمب بالزوجين ووصفهما بأنهما «ثنائي جميل يمثل أمريكا الحقيقية»، بتعليقات رأى فيها مؤيدوه «لمسة إنسانية»، بينما اعتبرها منتقدوه «جزءاً من حملة انتخابية مستمرة لا تتوقف».

وفي تصريحات مقتضبة، وصفت العروس ظهور ترمب بأنه «لحظة سحرية لن ننساها أبداً»، فيما كتب الزوج على «X»: «ترمب جعل زفافنا يوماً تاريخياً.. شكراً يا رئيس!».

وخلال ساعات، تجاوزت المنشورات المتعلقة بالواقعة على «X» عشرات الآلاف، بين من تمنى للعروسين «حظاً سعيداً مدى الحياة»، وآخرين سخروا بقولهم: «ترمب يحول كل حفلة إلى حملة انتخابية جديدة!».

مار إيه لاغو.. مسرح السياسة والرفاهية

ويُعد منتجع «مار إيه لاغو»، الذي اشتراه ترمب عام 1985 مقابل نحو 10 ملايين دولار، واحداً من أبرز رموز إمبراطوريته التجارية والسياسية، إذ يقع على مساحة تقارب 20 فداناً في منطقة بالم بيتش بفلوريدا، مطلاً على المحيط الأطلسي، ويضم مرافق فاخرة وقاعات مخصصة للفعاليات الكبرى.

شُيّد القصر الأصل عام 1927 كمقر فخم للمليارديرة مارجوري ميريويذر بوست، قبل أن يحوّله ترمب إلى نادٍ خاص يستضيف حفلات زفاف ومناسبات اجتماعية تُقدّر تكلفة إحداها بيوم واحد بما يصل إلى مئات آلاف الدولارات، مع إيرادات سنوية بعشرات الملايين من عقود الإيجار والاشتراكات.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحول فيها ظهور ترمب في حفلات زفاف داخل «مار إيه لاغو» إلى مادة جدل، إذ يتهمه منتقدون باستغلال هذه المناسبات لتحويلها إلى منصات سياسية غير رسمية، بينما يرى مؤيدوه أن تلك الإطلالات تعكس «قربه من الناس وطاقة لا تنتهي».