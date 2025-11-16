في حادثة تشبه أفلام الإثارة، تعرضت نجمة الكيبوب والتمثيل الكورية الجنوبية الشهيرة نانا، (اسمها الحقيقي إيم جين-آه)، لاقتحام عنيف لمنزلها في ضواحي سيول صباح السبت الماضي، حيث قاومت هي ووالدتها لصاً مسلحاً حاول سرقة مقتنياتها الثمينة.

وأسفر الاشتباك الشرس عن إصابة نانا بجروح جسدية أثناء محاولتها الهروب، بينما فقدت والدتها الوعي جراء إصابات خطيرة، ما استدعى نقل الاثنتين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الشرطة الكورية اعتقال المهاجم، رجل في الثلاثينات، بتهمة السرقة المسلحة، ووصفت الواقعة بأنها «كارثة كادت تكون مأساوية»، مع تكهنات حول دوافعها المحتملة.

اقتحام مروع لمسكن النجمة الكورية

ووقعت الحادثة نحو الساعة السادسة صباحاً في فيلا فاخرة تقع في ضواحي سيول، حيث اقتحم اللص المنزل مسلحاً بسلاح أبيض، مطالباً بالنقود والمجوهرات.

ووفقاً لتصريحات محقق في مركز شرطة غوري بمقاطعة غيونغي، قاومت نانا (34 عاماً) ووالدتها المهاجم بشراسة، ما أدى إلى سيطرتهما عليه مؤقتاً حتى وصول الشرطة.

وقالت وكالة يونهاب: «فقدت الأم الوعي بسبب الاعتداء الجسدي الشديد، وأصيبت نانا بإصابات أثناء محاولتها الفرار من الوضع الخطر. الأم استعادت وعيها الآن، وكلتاهما بحاجة إلى علاج وراحة تامة».

تضامن واسع على وسائل التواصل

أثارت الواقعة موجة تضامن عالمية على وسائل التواصل، حيث انتشر هاشتاغ #PrayForNana بملايين التغريدات، مع إعجاب المغردين بشجاعتها التي وُصفت بـ«قوة بطلة درامية حقيقية».

ووصف محقق الشرطة الواقعة بأنها «ناتجة عن صراع جسدي عنيف، لكن شجاعة الضحيتين منعت كارثة أكبر»، أما المهاجم، الذي أُصيب أيضاً أثناء الاشتباك، فنقل إلى المستشفى قبل نقله إلى الحجز، وسيواجه تهماً جنائية قد تؤدي إلى سجن طويل الأمد.