في حادثة مؤلمة هزّت مدينة سليديل بولاية لويزيانا في أمريكا، لقي طفل في الخامسة من عمره حتفه بعد أن صدمته الجدة كريستين أندرز أثناء خروجها بسيارتها من ممر المنزل متجهة إلى عملها عند السابعة صباحًا، بينما كان الصغير ينتظر الحافلة المدرسية.

ووفق بيان الشرطة، كانت الجدة كريستين أندرز البالغة من العمر 55 سنة تقود السيارة تحت تأثير الكحول والمهدئات، ما أدى إلى وفاة الطفل كارسن لوسون فورًا في موقع الحادثة. وأوضحت الشرطة أنّ الجدة توقفت فور استيعابها ما حدث وأبدت تعاونًا كاملًا قبل إلقاء القبض عليها في المكان، بينما تستمر الجهات المختصة في جمع الأدلة لتحديد تفاصيل الحادثة بدقة، بحسب ما نقلته صحيفة «ميرور».

ووصف رئيس شرطة سليديل دانيال سوزينو الحادثة بأنها «أسوأ كابوس يمكن لأي والد أن يعيشه»، مؤكّدًا أن العائلة تواجه مأساة مضاعفة بفقدان طفلها واعتقال الجدة المتهمة بالتسبب في وفاته. وأشار إلى أن عناصر الشرطة والمستجيبين الأوائل تأثروا بشدة بسبب المشهد الصادم الذي شهدوه في ذلك الصباح.

ووقعت الحادثة أمام منزل العائلة على بُعد نحو 28 ميلًا من شمال شرقي نيو أورلينز. ومن المقرر إجراء تشريح لجثمان الطفل الذي احتفل بعيد ميلاده الخامس في شهر يونيو الماضي، في وقت تواصل فيه الشرطة التحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك عوامل إضافية أسهمت في وقوع هذه المأساة. وأكدت السلطات أن الطفل كان في ممر المنزل يستعد للذهاب إلى المدرسة عندما صدمته السيارة أثناء مغادرتها المكان.