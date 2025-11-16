في حادثة مفاجئة هزّت الأوساط الثقافية في روما، تسبّب السياسي إيمانويل كاني في تحطيم نافذة زجاجية فنية نادرة خلال مشاركته في حفل استقبال رسمي داخل مقر وزارة المشاريع والعلامة الوطنية في العاصمة الإيطالية، بعدما فقد توازنه أثناء نزوله الدرج وارتطم مباشرة بالقطعة الفنية التي تعود إلى عام 1932.

وتُظهر اللقطات التي سجلتها كاميرات القاعة محاولة السياسي كاني استعادة توازنه قبل أن يتعثر ويصطدم بالنافذة المزخرفة، ما أدى إلى تكسّرها في لحظة أثارت صدمة الحاضرين الذين التفّوا نحو الصوت المفاجئ لتحطم الزجاج.

وأعرب السياسي كاني عن أسفه العميق للحادثة، مؤكداً أنه لم يتعرض لأي إصابات، لكنه وصف خسارة اللوحة بأنها «مؤلمة»، نظراً لكونها من أبرز أعمال الفنان ماريو سيروني، الذي اشتهر بتصميم جداريات وزجاج معشق في المباني الحكومية الإيطالية خلال بدايات القرن العشرين.

ويرى خبراء الفنون أن سقوط القطعة الزجاجية يشكل ضربة كبيرة للإرث الثقافي الإيطالي، خصوصاً أنها تمثل جزءاً من الهوية الفنية التي عُرضت أول مرة عندما كان المبنى يتبع وزارة الشركات الفاشية.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه إيطاليا سلسلة انتهاكات تطال تراثها الفني، كان آخرها إقدام سياح على إتلاف لوحات ثمينة أثناء محاولة التقاط صور ذاتية، الأمر الذي دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات الحماية داخل المؤسسات الثقافية.