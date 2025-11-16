تحولت وجهة سياحية شهيرة في تركيا إلى مسرح تحقيق عاجل، بعد وفاة غامضة لعائلة زادت الشكوك حول تسمم غذائي محتمل، ما دفع الشرطة لإيقاف أصحاب مطاعم تقدم وجبات مفضلة للسياح وسط حالة من القلق والترقب.

وكان سيرفيت بوجيك (37 عاما) وزوجته تشيغدم (26 عاما) وطفلاهما قدير محمد (6 سنوات) وشقيقته ماسال (3 سنوات) في زيارة سياحية لإسطنبول، قادمين من ألمانيا التي يعيش فيها ملايين الأتراك بشكل دائم.

وشعر أفراد العائلة في الفندق الذي يقيمون فيه بمنطقة الفاتح في إسطنبول، الخميس الماضي، بآلام مختلفة، بجانب الغثيان والقيء، لتتدهور حالتهم في المستشفى، ومن ثم يفارق الطفلان الحياة هناك، وتلحق بهما والدتهما صباح الجمعة، بينما يرقد الأب في قسم العناية المشددة بحالة خطيرة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن العائلة تناولت عدة وجبات في مطاعم ومن باعة متجولين، بينها «تانتوني» وهو لحم مقلي، و«ميديا» وهو بلح بحر محشو بالأرز المطبوخ، و«كوكوريتش» وهي أمعاء مشوية، وجميعها مشهورة وتلقى إقبالا من السكان والسياح على حدٍ سواء.

ويعمل فريق من معهد الطب الشرعي في إسطنبول على أخذ عينات من تلك الأطعمة في أماكن بيعها التي قصدتها العائلة المنكوبة، بجانب توقيف الشرطة بائع بلح البحر المتنقل، وصاحب مطعم يبيع وجبات «تانتوني»، وبائع حلوى تركية.

وكتبت صحيفة «الصباح»، السبت، أن التحقيقات شملت توقيف شخص رابع بتهمة «التسبب بالوفاة عن طريق الإهمال».

كما استمع المحققون لإفادات وشهادات من موردين وطهاة لتلك الأطعمة، وموظفين في الفندق الذي كانت تقيم فيه العائلة خلال زيارتها التي انتهت بكارثة.

ولم يُظهر تشريح جثث الأم وطفليها أي أعراض مرضية ظاهرة أو دليلا على وجود تسمم غذائي، مع ملاحظة وجود كدمات في ركبتي الطفلين واحتقان في الغشاء المخاطي للمعدة.

ودفعت تلك النتائج المدعي العام في إسطنبول للتوسع في التحقيقات خارج فرضية التسمم، واعتبار الحادثة «وفاة مشبوهة»، ليبدأ مكتب جرائم القتل التحقيق في تهم جنائية مثل القتل أو الانتحار.