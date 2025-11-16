تشهد إيران أزمة جفاف غير مسبوقة تؤثر على سدود تزود العاصمة الإيرانية طهران بالمياه، خصوصاً سد أمير كبير الذي انخفض مخزونه بشكل حاد، وهو ما يثير مخاوف كبيرة بشأن استدامة إمدادات المياه لطهران التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة.

وأكد المدير التنفيذي لشركة مياه طهران محسن أردكاني عدم وجود أي خطط لتقنين أو قطع المياه في طهران، مشيراً إلى أن ما تقوم به الشركة هو «إدارة الضغط الأقصى» نتيجة استمرار الجفاف.

رغم ذلك، حذر أردكاني من استمرار الحالة الصعبة جراء نقص الأمطار وعدم وجود هطول جيد للموسم، مما يضع موارد المياه تحت ضغط شديد.

وقال أردكاني إن تقنين أو قطع المياه ليسا مطروحين في الوقت الحالي رسمياً، لكنه تحدث عن تقنين محتمل وعمليات قطع مياه ليلاً في بعض الأحياء؛ بسبب أزمة الجفاف التي دخلت عامها السادس.

وتابع أردكاني: «خلال ساعات الليل سيخفض الضغط في نصف طهران والنصف الآخر في الليلة التالية».