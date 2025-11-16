مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، حذّر مختصون في الصحة العامة — وفق ما نقلته «عكاظ» — من تزايد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، مؤكدين أهمية تعزيز المناعة والوقاية من العدوى عبر ممارسات صحية بسيطة لكنها فعّالة. وأوضح الأطباء، أن أبرز مسببات العدوى في الشتاء هي الأماكن المغلقة وضعف التهوية، إلى جانب إهمال غسل اليدين واستخدام الأدوات الشخصية المشتركة، ما يجعل انتقال الفايروسات أسرع خصوصاً بين الأطفال وكبار السن.

وينصح الخبراء بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً، وتجنّب الاختلاط في حال ظهور أعراض الزكام أو الحمى، مع الحفاظ على التدفئة المعتدلة وشرب كميات كافية من الماء لتجنّب جفاف الأغشية المخاطية. كما شددوا على أهمية تناول الغذاء الغني بفيتامين «سي» والخضروات الطازجة لدعم جهاز المناعة، إلى جانب ممارسة النشاط البدني المعتدل حتى في الأجواء الباردة.

وأشار مختصون إلى أن التهاون في الوقاية يؤدي إلى مضاعفات قد تمتد إلى التهابات رئوية أو مشكلات في الجيوب الأنفية، مؤكدين أن الوقاية تبدأ من الوعي والاهتمام بنظافة البيئة الشخصية والمحيط الأسري.