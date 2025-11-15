في قرار أثار ارتياحا واسعا بين أهالي محافظة المنوفية المصرية، أيدت محكمة استئناف شبين الكوم، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، الحكم الصادر بحبس سائق «التريلا» المتسبب في الحادثة المأساوية المعروف إعلاميا بـ«حادثة فتيات الطريق الإقليمي» 15 عاما.

كما أيدت المحكمة حبس مالك «التريلا» 5 سنوات، بعد أن أثبتت التحقيقات الإهمال الجسيم الذي أدى إلى مصرع 19 فتاة، إضافة إلى سائق الميكروباص، وإصابة 3 آخرين في حادث وقع في 27 يونيو الماضي.

من طريق العنب إلى نهاية مأساوية

كانت الفتيات، اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و25 عاما، عائدات في ميكروباص يقوده السائق الراحل إبراهيم محمد (45 عاما) من عملهن في محطة تصدير عنب بمدينة السادات، عبر الطريق الإقليمي الدولي، وفي لحظات، اصطدمت بهن «تريلا» عملاقة يقودها المتهم أحمد السيد (32 عاما)، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص ومصرع الجميع فورا، باستثناء ثلاث مصابات نقلن إلى المستشفى.

التحقيقات أكدت أن السائق كان تحت تأثير مادتي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين، ويقود برخصة غير صالحة لـ«التريلا»، ما يمثل خطرا مباشرا على السلامة العامة، وفقا لتقرير النيابة، أما مالك «التريلا»، محمد عبدالرحمن (50 عاما)، فقد سمح له بالقيادة رغم علمه بعدم صلاحية السائق، ما جعله شريكا في الإهمال.

من الجنايات إلى الاستئناف

تلقت النيابة العامة بلاغا فوريا عن الحادثة وتم التحفظ على الجثامين، وأجرى الطب الشرعي تشريحا أكد أن الوفيات ناتجة عن الصدمات الشديدة والنزيف الداخلي. استمعت النيابة إلى 12 شاهدا، بما في ذلك خبراء مرور، وأثبتت تحاليل الدم وجود المخدرات في دماء السائق بنسبة تفوق الحدود القانونية.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم، الحكم الأولي: 15 عاما للسائق بتهم القتل والإصابة الخطأ بالإهمال الجسيم (المادة 242 عقوبات)، و5 سنوات للمالك بتهمة التسبب في الحادث عبر السماح بالقيادة غير القانونية. واستأنف الدفاع الحكم، مدعيا «الخطأ غير العمد»، لكن محامي السائق انسحب لاحقا بسبب «تأنيب الضمير».

اليوم، أيدت دائرة الاستئناف الحكم كاملا، معتبرة أن الأدلة دامغة ولا مجال للتخفيف، كما أمرت المحكمة بتعويضات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه لكل أسرة ضحية، ودفع تكاليف الجنازات والعلاج.