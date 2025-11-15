وجدت صحيفة داون الباكستانية الناطقة بالإنجليزية نفسها في قلب حادثة محرجة، بعدما اكتشفت خطأ تحريرياً فادحاً تسرّب إلى نسختها المطبوعة بسبب استخدام نموذج لغوي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في كتابة مادة نشرت في قسم الأعمال.

وجاءت الفقرة الإشكالية ضمن مقال حمل عنوان «مبيعات السيارات تنتعش في أكتوبر»، إذ ظهر سطر غريب تضمّن استفساراً مباشراً من روبوت الدردشة شات جي بي تي لصاحبة المادة عن مدى رغبتها بإنشاء نسخة «أكثر جاذبية» مع «إحصاءات قوية» وتصميم جاهز للرسوم البيانية، قبل أن يختتم العبارة بسؤال صريح عما إذا كانت ترغب بتنفيذ ذلك.

وأثار هذا الخطأ موجة واسعة من السخرية على منصات التواصل، بعدما انتشرت صورة للفقرة المطبوعة بتاريخ 12 نوفمبر 2025، ما فتح باب نقاش حاد حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة المهنية.

وسارعت الصحيفة إلى تعديل النسخة الرقمية للمقال، وحذفت السطر المثير، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً داخلياً في الحادثة. وأوضحت في بيان رسمي أن سياستها التحريرية تحظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد الأخبار، وأن ما حدث لا يتجاوز «سهواً تحريرياً» تم التعامل معه فوراً.