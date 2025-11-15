كشفت مصادر قضائية تفاصيل جديدة في حادثة مقتل مهندس نووي بمدينة الإسكندرية، بعد أن قدّم المتهم اعترافات وُصفت بالمروّعة، أظهرت أنه خطط لارتكاب الجريمة منذ نحو عامين، مستخدماً أساليب نفسية معقدة لتضييق الخناق على الضحية.

وخلال التحقيقات، أكد المتهم الذي تجمعه بالمجني عليه صداقة تعود إلى أيام الدراسة الجامعية، أنه تراكمت بينهما خلافات قديمة غذّت داخله شعوراً بالغيرة والحقد. وأفاد بأنه لجأ إلى فبركة صور تخص زوجة الضحية بهدف إحراجه والضغط عليه، معتبراً ذلك جزءاً من خطة منظمة مهّدت لاحقاً لارتكاب الجريمة.

وأشار المتهم إلى أن خلافاً نشب بعد تداول إساءات عبر مواقع التواصل، دفع الضحية إلى تقديم شكوى لوالد الجاني وهو ما تسبب في توتر حاد داخل أسرته بعدما عنّفه والده، لتبدأ حينها دوافع الانتقام تتشكل داخل نفسه.

وبيّنت تقارير إعلامية أن المتهم أقر أمام جهات التحقيق بأنه درس خطواته بدقة قبل تنفيذ الجريمة، واعتبر أن المجني عليه كان سبباً في تراجع مكانته بين معارفه. وبرر قراره قائلاً: إنه كان يرى في نفسه شخصاً ناجحاً مهنياً يعمل في مجالات الهندسة والتجارة، لكنه كان يعاني من ضغوط اجتماعية وشعور بالعزلة.

وتشير التحقيقات إلى أن الجاني حمل سلاحاً نارياً قبل التنفيذ، ثم باغت المجني عليه في الشارع مطلقاً أعيرة متتالية، قبل أن يعتدي عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من وفاته، ثم غادر الموقع بسرعة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن صدمة نزفية قوية بسبب إصابات نارية متعددة، فيما جاء تقرير الأدلة الجنائية مطابقاً لمواصفات السلاح المضبوط. كما تمكنت الشرطة من ضبط السيارة المستخدمة وبداخلها ذخائر مماثلة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

يذكر أن الضحية المهندس عبد الله أحمد الحمصاني أحد خريجي قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس، والمقيد ضمن شعبة الكيمياء والنووية بنقابة المهندسين، وهي شعبة مدمجة تشمل التخصصين. وكان يعمل في إحدى وكالات السيارات في الإسكندرية قبل وقوع الحادثة.