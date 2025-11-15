لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 32 آخرون، جراء انفجار هائل وقع داخل مخزن للمتفجرات المصادرة في مركز شرطة بمنطقة نوغام في سريناغار، عاصمة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، حسبما أعلنت الشرطة.

ووقع الحادث مساء الجمعة، أثناء قيام فريق من الخبراء الجنائيين ورجال الشرطة بفحص المواد المتفجرة المضبوطة، وأكدالمدير العام للشرطة في المنطقة نالين برابهات، أن الانفجار كان حادثاً عرضياً، نافياً أي شبهة عبث أو تدخل خارجي، وقال: «لا داعي لأي تكهنات أخرى حول أسباب الحادث».

تدمير المركز الشرطي بالكامل

كان معظم الضحايا من رجال الشرطة والخبراء الجنائيين، وبعض المصابين في حالة حرجة، وأدى الانفجار الضخم إلى تدمير المركز الشرطي بالكامل، واشتعال النيران فيه وفي عدة مركبات مجاورة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارات صغيرة متتالية حالت دون تنفيذ عمليات الإنقاذ فوراً.

سلسلة انفجارات في الهند

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من تفجير سيارة مميت وقع يوم الاثنين الماضي في نيودلهي، أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل قرب قلعة القلعة الحمراء التاريخية، ووصفت السلطات الهندية الحادث بأنه «عمل إرهابي شنيع» نفذته «قوى معادية للوطن».

تفكيك خلية إرهابية

وكان الانفجار في سريناغار قد سبقه بساعات إعلان الشرطة في كشمير عن تفكيك خلية إرهابية مشتبه بها تعمل من المنطقة المتنازع عليها، حيث اعتقلت 7 أشخاص على الأقل، بينهم طبيبان من مدن هندية، وضبطت كمية كبيرة من مواد صنع القنابل في مدينة فريداباد.

ومنذ ذلك الحين، نفذت وكالات الأمن الهندية سلسلة مداهمات في كشمير كجزء من التحقيق في تفجير السيارة بدلهي، شملت استجواب مئات الأشخاص واحتجاز العشرات.

وأوضح برابهات أن المواد المتفجرة التي ضبطت في فريداباد نقلت إلى كشمير لأغراض التحقيق، وكانت «محفوظة بأمان في منطقة مفتوحة» داخل المركز الشرطي، حيث بدأ التحقيق في الخلية المشتبه بها الشهر الماضي.

وأضاف أن فريق الخبراء كان يأخذ عينات للتحليل الجنائي عند وقوع الانفجار، مشدداً على أنه «انفجار عرضي» بحت.