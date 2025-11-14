أعلنت السلطات التركية توقيف 4 أشخاص على خلفية وفاة امرأة ألمانية تبلغ من العمر 42 عاماً وطفليها (8 و10 سنوات) في ظروف يُعتقد أنها ناجمة عن تسمم غذائي حاد.

مطعم محل الشبهة

كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن التحقيقات الأولية أشارت إلى تناول الضحايا وجبة في مطعم محلي قبل الوفاة، ما دفع الشرطة لمداهمة المكان واعتقال صاحب المطعم و3 موظفين.

تفاصيل الحادثة

وقعت الحادثة في حي تقسيم السياحي بإسطنبول، حيث كانت الأسرة الألمانية تقضي عطلة قصيرة. وصلت الأم «أنا بيتر» مع طفليها يوم 12 نوفمبر، وتناولوا وجبة عشاء في مطعم يقدم أطباقاً تركية تقليدية. بدأت الأعراض –غثيان شديد، إسهال وقيء– بعد ساعات قليلة، وتم نقل الأسرة إلى مستشفى خاص، إلا أن الأم توفيت صباح الخميس وتلاها الطفلان في غضون ساعات.

التحقيقات الطبية

أكد تونتش أن الوفاة قد تكون ناجمة عن جراثيم مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، لكن التحقيقات مستمرة لاستبعاد أي جريمة أو إهمال متعمد. وتم نقل الجثث إلى معهد الطب الشرعي لإجراء تشريح دقيق.

ردود الفعل الدولية

أعربت السفارة الألمانية في أنقرة عن صدمتها العميقة وطالبت بتحقيق شفاف. وأوضحت أن الأسرة كانت من ولاية بافاريا، وأن الزوج/الأب في ألمانيا وسيصل إسطنبول قريباً لاستلام الجثث.