أعلنت إدارة المطارات العراقية (الأحد) هبوط 9 طائرات كويتية اضطراريا في مطار البصرة الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية في مطار الكويت.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن مطار البصرة الدولي شهد اليوم هبوط 9 طائرات كويتية اضطراريا، مشيرة إلى أن استقبال الرحلات والمسافرين تم بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة من خلال تنسيق وجهود مشتركة بين أقسام المطار.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن مطار الكويت شهد فجر اليوم حالة من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إعادة جدولة رحلاتها القادمة والمغادرة من مطار الكويت الدولي نظرا للظروف والأحوال الجوية التي مرت بها البلاد.