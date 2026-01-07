أطلق مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تحذيرات عاجلة من موجة حر شديدة إلى بالغة الخطورة تضرب ولايات الجنوب والجنوب الشرقي، تشمل نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وتسمانيا، في واحدة من أقسى الموجات الحرارية منذ حرائق «الصيف الأسود» 2019–2020.

45 درجة وليالٍ خانقة

وصف خبراء الأرصاد الموجة بأنها «الأكثر أهمية» في جنوب شرق البلاد خلال ستّ سنوات، مع تسجيل درجات حرارة تتجاوز 45–47 درجة مئوية في بعض المناطق، وليلٍ شديد الحرارة لا يمنح السكان أي فرصة للتعافي.

جنوب أستراليا في الذروة

شهدت ولاية جنوب أستراليا ذروة الموجة، حيث تخطت الحرارة 40 درجة في مدن عدة، ولامست 45 درجة وأكثر في مناطق مثل سيدني وأحواض نهر ميري، ما رفع مستوى الإنذار إلى أقصى درجاته.

خطر صحي وكهرباء مُرهقة

دفعت الأجواء القاسية السلطات لإصدار تحذيرات صحية عاجلة من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، خصوصاً لكبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، بالتوازي مع ضغط غير مسبوق على شبكات الكهرباء وتحذيرات من انقطاعات محتملة.

حرائق مبكرة خارج السيطرة

أشعلت الحرارة المرتفعة حرائق غابات مبكرة، مع توقعات ببلوغ خطر الحرائق مستوى «شديد إلى بالغ الخطورة» في فيكتوريا وجنوب أستراليا، خصوصاً مع رياح قوية وبرق جاف. وأعلنت فيكتوريا حظراً كاملاً لإشعال النيران، محذرة من أن أي حريق قد يصبح غير قابل للسيطرة.

تمدد الموجة شرقاً

في نيو ساوث ويلز، يُنتظر أن تبلغ الحرارة ذروتها مع 39–44 درجة في المناطق الداخلية، بينما تشهد تسمانيا ارتفاعاً ملحوظاً يتجاوز المعدلات الطبيعية بـ6 إلى 10 درجات، رغم مناخها المعتدل.

مناخ يتغير

تأتي الموجة في سياق تسارع التغير المناخي، إذ ارتفع متوسط حرارة أستراليا بنحو 1.5 درجة مئوية منذ 1910، وسُجل 2025 بين الأعوام الأشد حرارة. وتُعزى الظاهرة إلى نظام ضغط مرتفع فوق بحر تاسمان يحبس الهواء الساخن لأيام متتالية.

إرشادات الطوارئ

نصحت السلطات بالبقاء في أماكن مكيفة، والإكثار من شرب المياه، وتجنب الأنشطة النهارية المجهدة، ومتابعة تحديثات الطوارئ الخاصة بالحرائق، مع التأكيد على تفقد كبار السن والمرضى بشكل منتظم.