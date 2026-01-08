فما وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أداء لاعبة التنس المصرية هاجر عبدالقادر خلال مشاركتها في بطولة نيروبي المفتوحة للتنس، بالأسوأ في تاريخ لعبة التنس على المستوى الدولي، أكد الإتحاد المصري للتنس بأن هاجر غير مقيدة ضمن القوائم الرسمية للاعبات التنس المصريات.

دعوة استثنائية

وأوضح الاتحاد في بيان أصدره بأن اللاعبة تقيم حالياً في كينيا، ومشاركتها في بطولة الاتحاد الدولي للتنس (ITF) في نيروبي تمت عبر بطاقة دعوة استثنائية (Wildcard) من الاتحاد الكيني للتنس، دون أي دور أو ترشيح من الجانب المصري.

خسارة ثقيلة

وتلقت عبد القادر خسارة ثقيلة أمام الألمانية لورينا شيدل بنتيجة 6 أشواط دون مقابل في كل مجموعة، في مباراة انتهت سريعاً استغرقت نحو 37 دقيقة فقط. وشهد اللقاء ارتكاب اللاعبة المصرية 20 خطأً مزدوجاً، إلى جانب ظهور واضح لنقص في الإلمام ببعض القواعد الأساسية للعبة.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى أن عبد القادر لم تحصد سوى عدد محدود جداً من النقاط خلال المواجهة، ووصفت أداءها بأنه من بين الأسوأ في تاريخ لعبة التنس على المستوى الدولي.