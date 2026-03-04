دخل لاعب وسط الشباب ياسين عدلي تاريخ مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي من الباب الكبير، بعد أن نصّب نفسه «ملكا للتمريرات» بلا منازع في ديربي العاصمة التي جمعت «الليث» بشقيقه الهلال، على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض، ضمن الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وانتهت هلالية بنتيجة (5-3)، حيث نجح عدلي في تسجيل 58 تمريرة صحيحة، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله أي لاعب على الإطلاق طوال منافسات هذه الجولة، ولم يكن هذا الرقم مجرد إحصائية عابرة، بل كان تجسيداً للهيمنة الفنية التي فرضها اللاعب في وسط الملعب، حيث بلغت دقة تمريراته الإجمالية في الموسم الحالي 81%.