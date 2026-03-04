يواصل قائد فريق نيوم سلمان الفرج غيابه عن التسجيل في دوري روشن السعودي للموسم الخامس على التوالي، في رقم لافت للاعب الذي اعتاد الحضور المؤثر في خط الوسط خلال مسيرته الطويلة.



ولم يتمكن الفرج من هز الشباك في الدوري منذ آخر هدف سجله بقميص الهلال، والذي جاء في شباك الوحدة بتاريخ الرابع من سبتمبر عام 2020، ليغيب بعدها عن التسجيل في المسابقة رغم مشاركاته وأدواره القيادية داخل الملعب.



ورغم هذا الصيام التهديفي، يظل الفرج أحد أبرز العناصر المؤثرة في وسط الميدان، لما يقدمه من أدوار تنظيمية وخبرة كبيرة في إدارة نسق اللعب، إلى جانب حضوره القيادي الذي يمنح فريقه التوازن والثبات.



وتتجه الأنظار إلى ما إذا كان قائد نيوم سيتمكن من كسر هذا الغياب التهديفي خلال الجولات القادمة، واستعادة حسه التهديفي.