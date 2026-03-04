يبحث مهاجم فريق القادسية «كينونيس» عن مواصلة تسجيله للأهداف في مرمى الخلود بعد أن سجل «كينونيس» أربعة أهداف في مباراتين خاضهما أمام الخلود، ليبرهن على قدرته الكبيرة في استغلال الفرص وحسم المواجهات، خصوصا في اللقاءات التي تحتاج إلى لمسة هجومية حاسمة.



ويأتي هذا التألق ليضع النجم المكسيكي بقوة في دائرة المنافسة على لقب هداف دوري روشن، في ظل تقاربه الرقمي مع أبرز المهاجمين في المسابقة، واستمراريته في التسجيل خلال الجولات الأخيرة.



ويمثل «كينونيس» عنصرا حاسما في المنظومة الهجومية للقادسية، حيث يعتمد عليه الفريق في صناعة الفارق، ومع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، تتجه الأنظار إلى سباق الهدافين الذي يزداد اشتعالًا جولة بعد أخرى، ويبدو أن «كينونيس» عازم على مواصلة التسجيل ورفع رصيده التهديفي، في سعيه لقيادة القادسية نحو نتائج إيجابية، مع طموح شخصي باعتلاء صدارة الهدافين.