كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية تعيين الإسباني «أندريس إنييستا» نجم برشلونة مديراً رياضياً للمنتخب المغربي، بالتزامن مع قرار الاتحاد تعيين المدرب «محمد وهبي» مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفاً للمدرب السابق «وليد الركراكي»، حيث سيعمل «إنييستا» ضمن الجهاز الفني للمنتخب المغربي على تنظيم المشروع الرياضي وتطويره، إضافة إلى المساهمة في التخطيط الإستراتيجي للمنتخب الأول. وتأتي هذه التعيينات ضمن برنامج «مغرب 2030» الهادف إلى تطوير كرة القدم الوطنية على مختلف المستويات، بما يشمل المنتخب الأول والفئات السنية والأكاديميات والكرة النسائية. وأوضح التقرير الذي بثه موقع «RT» أن «إنييستا» سيتولى مهمة إعادة هيكلة المشروع الرياضي وضمان استمرارية تطويره، في حين سيعمل المدرب البرتغالي «جواو سكرامنتو»، على إدخال أساليب تدريب حديثة تتناسب مع بيئات الأداء العالي، بهدف بناء منظومة متكاملة تضمن استدامة التطور وتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، بما يعزز مكانة كرة القدم المغربية قاريا ودوليا.